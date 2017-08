Krever inngripen fra Solvik-Olsen

Både Venstre, SV og MDG reagerer kraftig på nyheten om at hurtigtoget mellom Oslo og Stockholm kan bli lagt ned. De krever at samferdselsministeren sørger for å sette av nok penger slik at Bane NOR kan få gjennomført det nødvendige vedlikeholdsarbeidet som planlagt.