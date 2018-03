Julie (16) bor ved den gamle søppelfyllingen og våkner med hodepine hver dag

For Julie Sørlie (16) har stua blitt det nye soverommet, og en luftmadrass den nye senga. Grunnen er at det nylig har blitt målt høye metankonsentrasjoner på soverommet hennes.

– Etter vi flyttet hit våkner jeg med hodepine hver eneste morgen, forteller hun.

Julie, i midten, sover på stua etter det ble målt høye forekomster av metangass inne på soverommet hennes. Foto: Mina Haugli / NRK

Moren, Sanne Sørlie, og søsteren Maria har fått helseplager som tørre slimhinner, vondt i hodet og forverret astma etter de flyttet fra Lørenskog til Skedsmo i juli 2017.

Familien Sørlie er nok en familie som bor ved det nedlagte søppeldeponiet, og som sliter med helseplager.

Gass siger inn

Moren forteller at hun uvitende kan ha forårsaket at en del av gassen nå siger inn på soverommet, da hun hengte opp boksesekken som datteren fikk til jul.

– Vi måtte sette opp lister fordi sekken ikke kunne henge direkte i taket. For å få listene inntil veggen, sagde jeg av en liten bit av gulvlista, forteller hun.

Det skulle hun ikke ha gjort.

Da konsulenten fra kommunen kom for å gjøre målinger, viste det seg at store mengder metangass siger inn der gulvlisten er kuttet vekk. Målingene viste at det var mindre metangass på stua, der datteren sover i dag.

– Metangass er ikke farlig

Kommunens konsulent fra Multiconsult, Finn Christensen. Foto: Erlend Andersen Koppergård / NRK

Ifølge kommunens konsulent fra Multiconsult, Finn Christensen, er ikke metangass i seg selv farlig og kan ikke være grunnen til familiens plager.

– Vi har tatt målinger av både organiske miljøgifter, som er flyktige gasser, samt metan og CO₂, for å se om det finnes en sammenheng mellom disse og undersøker dette nå sammen med folkehelseinstituttet, forteller Christensen.

Et eksempel på flyktige gass og organisk miljøgift de har målt er den kreftfremkallende gassen Benzen.

Svarene på undersøkelsene er ikke klare enda, ifølge Christensen.

Familien ønsker at kommunen skal stille til annet husvære inntil boligen er garantert fri for potensielt helsefarlige gasser.

– Vi vil ha hjelp til å komme oss vekk her ifra, avslutter Sørlie.

Helseministeren må gripe inn

Situasjonen for denne familien, og andre beboere rundt deponiet i Skedsmo, skal nå tas opp på Stortinget.

Miljøpartiet De Grønne sier at saken har gått så langt at helseministeren nå må gripe inn.

Stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, Per Espen Stoknes.

– Vi må få på plass en ordentlig kartlegging, og samarbeide med Skedsmo kommune om en varig løsning, sier stortingsrepresentant Per Espen Stoknes (MDG).

Stoknes mener også at Skedsmo kommunen nå må starte å gi tilbud om å kjøpe ut de som har bosatt seg der, og videre at kommunen selv må forhandle med staten om regninga.