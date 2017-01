Influensa-trøbbel for blodbanken

Influensabølgen på østlandet gjør at blodbanken ikke får fylt opp lageret sitt. Syke mennesker får ikke gi blod og folk som har vært syke, må vente i to uker. Det har ført til lav blodbeholdning på Ahus, skriver Romerikes blad. Ifølge sykehuset så har blodlager har vært så lite at det nesten ikke oppfyller nasjonale krav.