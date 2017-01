Huset til Vidar synker: Nå frykter han at gass kan sive inn

– Nå skal jeg vise deg hvor skjevt det er her, sier Vidar Hoel, og bruker et vater for å illustrere. Foto: Dag Aasdalen / NRK

Gasslekkasjer fra et nedlagt søppeldeponi bekymrer beboere i husrekken i boligområdet Holt Vestvollen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

– Da vi flyttet inn fikk vi beskjed om at deponiet var ni meter fra husveggen. Nå har vi fått vite at det ligger midt i stuen vår, sier Vidar Hoel.

Det viser et kart som Skedsmo kommune nylig presenterte.

Kan synke i over 30 år til

Huset hans er et av flere som er bygget delvis over det gamle avfallsdeponiet, som var i drift imellom 1970 og 1991.

– Det er skremmende, spesielt med gass. Men setningsskader bekymrer oss også, spesielt når kommunens innleide ingeniører sier at deponiet ikke er ferdig med å synke før i cirka 2050, sier Hoel.

KART: Vidar Hoel bor i hus nummer 182. Det blå feltet viser hvor deponiet ligger. Hus nummer 188 er det som kommunen vil kjøpe og rive. Foto: Skedsmo kommune

Søppelgass-brann

I forrige uke fortalte NRK om en annen bolig, tre hus bortenfor Hoel, som har sunket kraftig og hvor eksplosiv metan fra fyllingen har trengt inn i huset og tatt fyr.

Det begynte å brenne i baderomsgulvet. Trolig ble gassen fra deponiet antent av de avrevne varmekablene.

Det ble påvist metangass i huset og benzen på tomta utenfor.

Les mer: Søppelgass tvinger familie til å flytte

Kommunen skal nå kjøpe og rive huset, men får i tillegg en lang liste med pålegg og krav fra Fylkesmannen.

Metan og benzen Ekspandér faktaboks Metangass kan medføre helsefare ved innånding i høy konsentrasjon og er eksplosiv i blanding med luft. Metan er lukt- og smaksfri, og fortrenger oksygen i dårlig ventilerte rom, slik at oksygenmangel er en større risiko enn den lette narkotiske effekt som metangassen kan gi.

Benzen er et narkotiserende stoff med irriterende virkning på hud og slimhinner. Langvarig eksponering kan føre til alvorlige anemier. I alvorlige tilfeller kan bloddannende strukturer i benmargen skades sterkt. Noen tilfeller av leukemi er også rapportert etter benzen-eksponering. Kilde: Store Norske Leksikon

BOLIGREKKE: Allerede i 2010 rapporterte en familie om gasslukt og misfarging av gresset ved eiendommen. Foto: Dag Aasdalen / NRK

Frist til juni

Fylkesmiljøvernsjef i Oslo og Akershus, Anne-Marie Vikla. Foto: Fylkesmannen

– Vi er veldig bekymret for situasjonen ved det nedlagte deponiet og den manglende oppfølgingen, sier fylkesmiljøvernsjef i Oslo og Akershus, Anne-Marie Vikla.

Vikla sier situasjonen er svært alvorlig, og at kommunen må ta grep.

– Nå haster det å finne ut av hvilke hus som er berørt av dette. Vi regner med at Skedsmo kommune straks følger opp de berørte husene og at de iverksetter tiltak, sier hun.

Kravene fra Fylkesmannen Ekspandér faktaboks I et brev pålegges Skedsmo kommune å undersøke den nedlagte søppelfyllingen i Brånåsen og konsekvenser for nabohusene. Undersøkelsene som må utføres av et uavhengig firma, skal være ferdig innen 1. juni. Beskrive deponiet og hvilket avfall som er deponert.

Kartlegge deponiets yttergrenser

Finne mulige utlekkingspunkter for deponigass

Kartlegge hus med problemer og omfang av problemer.

Undersøke nåværende gassoppsamlingsanlegg

Undersøke sigevann

Foreslå tiltak for å begrense forurensningen

Ha god dialog med berørte grunneiere.

Dato for når Skedsmo må ha etterkommet alle påleggene er 1. juni.

– Vi har fått pålegg om å kartlegge en rekke forhold rundt deponiet, når det gjelder utstrekning, gass og hvilke hus som har problemer. Vi er allerede i gang og følger opp dette, sier kommunalteknisk sjef i Skedsmo, Birger Marøy.

Livredd for gass – har leid inn private

Men Vidar Hoel mener han ikke har tid til å sitte å vente på at kommunen skal undersøke om det er gass i huset eller ikke.

På privat initiativ har han engasjert et uavhengig forskningsinstitutt, som skal se om de finner gass.

– De skal sette ut to måleenheter her i to uker. Det mener de er minimum man må ha for å måle dette riktig. Når du ser at det er helseskadelig gass bare tre hus bortenfor, så blir man jo bekymret, sier Hoel.