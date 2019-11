I august dømte lagmannsretten Jonny Enger til ni måneders ubetinget fengsel. Bakgrunnen var at hans ansatte jobbet altfor mye mens de hentet søppel i Vestfold og Oslo.

Saken er blitt kjent som søppelkrisa i Oslo, ettersom søppelet fløt over i gatene vinteren 2017.

Dommen er Norges strengeste straff for brudd på arbeidsmiljøloven.

Enger anket straffeutmålingen. Nå har Høyesteretts ankeutvalg besluttet at saken skal prøves.

Statsadvokatene i Oslo har ment at Høyesterett må forkaste Engers anke, fordi saken ikke er prinsipiell viktig nok.

I et brev til Høyesterett skrev statsadvokat Per Egil Volledal at «en avgjørelse i Høyesterett neppe vil ha særlig prinsipiell betydning idet denne saken gjelder systematiske og omfattende brudd...»

Mente det var helseskadelig

Enger ble dømt for totalt 1080 brudd på Arbeidsmiljøloven.

500 av bruddene skjedde i Vestfold. 580 skjedde på oppdrag for Oslo kommune.

De ansatte i Veireno jobbet opptil 17,75 timer sammenhengende og opp til 88 timer i uka. Arbeidstilsynet mente det var helseskadelig og anmeldte selskapet og Enger.

Veireno tømte søppel i Oslo kommune på oppdrag fra Renovasjonsetaten. Byråd Lan Marie Berg (MDG) er ansvarlig for etaten.

Ber om bot, ikke fengsel

Forsvarer John Christian Elden mener Enger ble stilt i en vanskelig situasjon ved overtakelsen av søppelansvaret i Oslo.

– Reaksjonen på Veirenos svært begrensede overtidsbrudd i en akutt situasjon må være bøter, ikke fengselsstraff.

I 2015 ble strafferammen for brudd på Arbeidsmiljøloven økt til tre år ved særdeles skjerpende omstendigheter.

Riksadvokaten er langt mer positiv til en behandling i Høyesterett enn statsadvokaten i Oslo.

I et brev skriver de at Høyesteretts vurdering kan være nyttig fordi Høyesterett aldri før har vurdert straffenivået for så mange brudd på loven.

De ser også verdien i at Høyesterett avklarer hva som menes med «særdeles skjerpende omstendigheter» i loven.