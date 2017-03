Høye bølger om Oslos drikkevann

INGEN TVIL: Mattilsynet har loven på sin side når de kommer med drikkevannspålegg overfor Oslo, ifølge departementsråd Bjørn-Ingen Larsen. Her sammen med helseminister Bent Høie. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Nå rykker Norges mektigste helsebyråkrat ut og sier at Mattilsynet er i sin fulle rett til å pålegge Oslo kommune å få en fullgod reservevannløsning på plass.

– Mattilsynet har oppgaven med å sikre at drikkevannsforsyningen faktisk leveres på riktig måte av kommunene. Det er hjemmel i lov for den jobben de nå gjør, sier departementsråd Bjørn-Inge Larsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Femti år

Det var i januar NRK fortalte at Mattilsynet er lei av at Oslo kommune har utredet alternativer til Maridalsvannet i over femti år uten synlig resultat.

Ti-år med utredninger Ekspandér faktaboks Tidlig 50-tall: Etter sammenslåingen av Aker og Oslo i 1948 blir det vurdert at byen bør ha to hovedvannkilder for å kunne håndtere eventuelle kriser.

Etter sammenslåingen av Aker og Oslo i 1948 blir det vurdert at byen bør ha to hovedvannkilder for å kunne håndtere eventuelle kriser. 1965: De første utredningene av ny drikkevannkilde starter. Alternativene er Hurdalssjøen, Randsfjorden, Mjøsa, Holsfjorden, Glomma og Øyeren.

De første utredningene av ny drikkevannkilde starter. Alternativene er Hurdalssjøen, Randsfjorden, Mjøsa, Holsfjorden, Glomma og Øyeren. 1972: Oslo bystyre vedtar å utrede overføring av vann fra Holsfjorden, Hurdalssjøen og Randsfjorden.

Oslo bystyre vedtar å utrede overføring av vann fra Holsfjorden, Hurdalssjøen og Randsfjorden. 1973: Oslo bystyre vedtar å velge Holsfjorden som ny vannkilde. Utbyggingen skal skje i samarbeid med Asker og Bærum. Oslo kommune trekker seg siden fra det interkommunale samarbeidet, og prosjektet skrinlegges.

Oslo bystyre vedtar å velge Holsfjorden som ny vannkilde. Utbyggingen skal skje i samarbeid med Asker og Bærum. Oslo kommune trekker seg siden fra det interkommunale samarbeidet, og prosjektet skrinlegges. 1998: Etter tørkesommeren 1996 vedtar Oslo bystyre Holsfjord-alternativet nok en gang. Prosjektet skrinlegges på grunn av høye kostnader.

Etter tørkesommeren 1996 vedtar Oslo bystyre Holsfjord-alternativet nok en gang. Prosjektet skrinlegges på grunn av høye kostnader. 2005: Oslo bystyre vedtar Langlivassdraget i Sørkedalen som ny drikkevannkilde. Også dette skrinlegges fordi det ikke vurderes som en fullgod løsning i forhold til kostnadene.

Oslo bystyre vedtar Langlivassdraget i Sørkedalen som ny drikkevannkilde. Også dette skrinlegges fordi det ikke vurderes som en fullgod løsning i forhold til kostnadene. 2010: Vann- og avløpsetaten velger å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for Holsfjorden.

Vann- og avløpsetaten velger å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for Holsfjorden. 2013: Utredningen anbefaler Holsfjorden nok en gang og sendes byrådsavdeling for miljø og samferdsel for kvalitetssikring (KS1)

Utredningen anbefaler Holsfjorden nok en gang og sendes byrådsavdeling for miljø og samferdsel for kvalitetssikring (KS1) 2017: Kvalitetssikringen er ennå ikke ferdig, men ventes i løpet av våren. Kilder: Vann- og avløpsetaten/Mattilsynet/NRK.

I den siste utredningen anbefaler kommunens egen fagetat, Vann- og avløpsetaten, Holsfjorden i Buskerud som ny, stor vannkilde. Utredningen har ligget i rådhuset i fire år, men er ennå ikke ferdig kvalitetssikret.

Derfor har Mattilsynet varslet at de vil pålegge kommunen å ha en fullgod reservevannløsning på plass innen 2028 og en forpliktende framdriftsplan innen 1. mars i år.

Mattilsynet vurderer at Oslo kommune ikke oppfyller kravet i Drikkevannsforskriftens § 11 om å levere tilstrekkelige mengder av drikkevann under normale forhold og å sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser og katastrofer i fredstid, og ved krig. Mattilsynets varsel om vedtak

Tomt etter få timer

NRK har også fortalt om sjokkrapporten fra Beredskapsetaten i Oslo kommune som tegner nærmest et dommedagsbilde av en situasjon der Oslo går tom for vann.

Skulle Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg bli satt ut av spill, vil alle abonnenter innenfor Ring 3 miste vann og avløp etter få timer.

Etter tre måneder vil også de knappe vannkildene som leverer reservevann til resten av byen, være tomme.

Sår tvil

I sitt svar til Mattilsynet skriver miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) at byrådet jobber med å kvalitetssikre Holsfjorden-rapporten og ber om utsettelse til 1. oktober med å levere en foreløpig fremdriftsplan.

Men det er siste del av svaret som flere kilder vi har snakket med kaller oppsiktsvekkende:

«Det varslede pålegget oppfattes som inngripende for Oslo kommune. Mattilsynet begrunner dels vedtaket i formålsbetraktninger fremfor i klare hjemmelsbestemmelser. Oslo kommune er usikker på om Mattilsynet er riktig tilsynsorgan. »

» «Vi ber om en nærmere redegjørelse for hjemmelsgrunnlaget som er lagt til grunn for vedtaket, og i hvilken grad det hjemler så inngripende tiltak som i det foreliggende varselet – der økonomiske konsekvenser er i en slik størrelsesorden.»

«Mattilsynet bes redegjøre for om lignende pålegg er gitt tidligere.»

Hjemmel i lov og forskrift

Mattilsynet vil ikke kommentere at byrådet sår tvil om hvorvidt de har noe de skal ha sagt før de har svart kommunen.

Helsedepartementet slår imidlertid fast at både Matloven og drikkevannsforskriften hjemler at Mattilsynet kan gi Oslo kommune pålegg om nødvendig reservevannforsyning.

Hva tenker du om at byrådet stiller spørsmål ved Mattilsynets myndighet?

– Det vil jeg ikke kommentere. Jeg vil bare bekrefte at Mattilsynet har den myndigheten, sier departementsråd Bjørn-Inge Larsen.

Naturlig klargjøring

SÅR TVIL: Lan Marie Nguyen Berg stiller spørsmål ved om Mattilsynet er rette myndighet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Lan Marie Berg vil ikke la seg intervjue om uttalelsene fra Larsen før hun har fått svar fra Mattilsynet. Hun skriver følgende i en e-post.

– At vi har bedt om en klargjøring av de relevante lovhjemlene bak dette pålegget, mener jeg bare er naturlig i en så omfattende sak.

– Men som vi også skriver mye om til Mattilsynet, så jobber Oslo uavhengig av et eventuelt pålegg systematisk med å sikre vannforsyningen i Oslo, konstaterer Berg.