Har målt bidrag fra skolene

Kjelle videregående skole på Bjørkelangen er best i Akershus på å få elever på yrkesfag til å fullføre skolen. Det viser en ny rapport gjort på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Der har de målt skolenes bidrag gjennom blant annetved å kontrollere for elevenes sosiale bakgrunn og utgangspunkt fra grunnskolen.