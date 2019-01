Fyrte opp fyrverkeri på flere skoler

De siste dagene er det meldt om fyrverkerioppskyting inne eller ute på flere skoler. På noen av skolene har det skjedd flere ganger.

Ifølge Oslo-politiet er det tredje gang på to dager det er avfyrt fyrverkeri inne på Bjerke videregående skole.

På Lista ungdomsskole i Farsund i Vest-Agder ble det fredag sendt opp fyrverkeri både inne i og på utsiden av skolen. Det var tre elever som stod bak oppskytingen.

Ved Kristiansand katedralskole Gimle i Vest-Agder ble det fredag avfyrt oppimot 25 skudd i nærheten av skolens kantine. I går sa rektor Knut Aasen til Fædrelandsvennen at de ser svært alvorlig på hendelsen. Politiet har så langt ikke tatt de som står bak.

Brannvesenet er skremt

Branninspektør Sigurd Folgerø Dalen. Foto: Lars Magne Hovtun / Oslo Brann- og redningsetat

– Dette er veldig uheldig. Fyrverkeri er krutt og avgir enormt høy varme, så det er potensielt skadelig både for mennesker og materialer. Det avgir også mye røyk, sier Sigurd Folgerø Dalen, branninspektør i Oslo brann- og redningsetat, til NRK.

– Det er jo laget slik at det skytes opp noe eller at det spruter opp gnister i forskjellige farger. Dette er glovarme ting som vil kunne antenne området rundt seg, alt som er brennbart, advarer Dalen.

Han har en klar oppfordring til dem det gjelder.

– For skoleungdom å håndtere fyverkeri og avfyre dette innendørs, det gjør man bare ikke. I bunn og grunn er jo dette ikke handlinger som bør foregå innendørs, og ganske skremmende.

Vet ikke hvem det er

Mandag ettermiddag rykket store politistyrker ut til Bjørnholt videregående skole i Oslo, etter at noen hadde avfyrt fyrverkeri inne i kantinen. Politiet fortalte NRK at det var uroligheter da de ankom og to elever ble pågrepet. Ingen ble skadet i hendelsen.

Politiet måtte tirsdag også rykke ut til Lofsrud skole i Oslo. Der var politiet allerede til stede på skolen for å holde et foredrag, da fyrverkeriet gikk av i annen etasje på skolen. Flere politipatruljer ble tilkalt.

Det er funnet fyrverkeri i sekken til en elev, ifølge politiet.

KKG videregående skole i Kristiansand.

– Snakk med ungene

Etter nyttår har elever ved Valderøy ungdomsskule i Giske kommune i Møre og Romsdal skutt opp fyverkeri i skoletiden.

Foreløpig er det ikke kjent hvem som står bak, men naboer ved skolen skal ha sett det, sier rektor Nina Rødland Rabben.

– Hendelsen er ikke meldt til politiet, men alle foresatte er informert og blir oppfordret til å ta en prat med barna sine, sier Rabben.