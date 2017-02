Flere hus synker på søppeldeponi

Flere hus som er bygd oppå et tidligere avfallsdeponi i Skedsmo har seget opp mot 10 cm. Huseiere frykter at dette kan medføre både økonomisk tap og risiko for deponigass. Kommunen har tidligere vedtatt å kjøpe og rive et hus som er hardt rammet.