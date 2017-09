Fisketorget endres etter kritikken

Fisketorget i Oslo må endres. Det har Oslo Havn bestemt. Torget har vært kritisert av politikere for å ikke være et utsalgssted for sjømat, men en restaurant med fiskedisk. Oslo Havn KF ber nå Fisketorget i Oslo AS om å gjøre justeringer for å innfri forventningene, skriver Estate Nyheter.