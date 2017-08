Fant legionella og sæd

Spaanlegget The Well på Kolbotn måtte stenge ulike basseng etter at TV 2 undersøkte hygienen der og ved andre spa. På det the Well ble det funnet legionella og sæd. Legionellabakteriene kan i verste fall være dødelig. Daglig leder ved spaet sier at de har løst problemet med legionella og innført strengere rutiner for testing og vasking.