Familien inviterer moskémedlemmer i Johannes begravelse

– Vi vet at Johanne som den kloke, gode og reflekterte jenta hun var ville ha vært enig i våre valg med seremonien, uttrykker familien via morens bistandsadvokat Elisabeth Hagen.

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) ble funnet drept i sitt eget hjem lørdag den 10. august.

Det var politiet som fant henne da de reiste til adressen der Philip Manshaus (21) var folkeregistrert.

Broren hadde kort tid før angrepet Al-Noor-moskéen i Bærum med flere skytevåpen. Etter at Johanne ble funnet drept ble han siktet også for drap på sin egen stesøster.

Mange har vist sin medfølelse ved å legge ned blomster utenfor familiens hus. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Seremoni for alle som vil

Familien opplyser nå at de planlegger en bisettelse den 4. september.

Seremonien vil være livssynsåpen, og skje fra Haslum krematoriums store kapell.

– Den vil være åpen for alle som har behov for og ønske om å dele denne dagen med oss og Johanne. Vi ønsker dere alle velkomne, skriver moren via bistandsadvokaten.

Moskeen som også ble utsatt for angrep den dagen Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) ble drept har tidligere gjort det klart at de føler med tapet familien hennes er påført.

De har sagt at de vil stille opp om familien ønsker det.

Også ved moskeen ble det lagt ned blomster i dagene etter angrepet. Foto: Nadir Alam / NRK

Nå sier familien at de gjerne ser medlemmer i moskéen i Johannes bisettelse.

– Al-Noor-moskeen og det muslimske samfunnet er velkomne. Jeg og vi ønsker å rette en stor takk til dere i Al-Noor-moskeen som forhindret at flere ble påført slik sorg og smerte vi har, uttrykker familien.

Siste bilde tatt kvelden før

I samme melding fra familien forteller moren litt mer om datteren de nå har mistet.

Familien forteller at Johanne (17) var mest glad i å selv være bak kameraet, men at hun også kunne pynte seg som på dette bildet. Foto: Privat

– Johanne kom til meg og oss 9 måneder gammel som ett sterkt etterlengtet og høyt elsket barn. Johanne trivdes bedre bak kamera enn foran, men vi har to bilder vi ønsker å dele med dere, skriver de.

Bildene de deler er blant annet bildet i toppen av denne saken.

Bildet ble tatt på en fjelltur familien hadde sammen under et døgn før datteren ble drept. Fotografiet er tatt fredag 9. august. På kvelden 10. august ble datteren funnet død i sitt eget hjem.

– Det andre bildet vi vil vise dere er en mer oppstaset Johanne, det var også Johanne, forteller moren via sin bistandsadvokat.

Venninner om drepte Johanne (17): – Hun var ærlig og omsorgsfull

Tirsdag denne uken skulle hun begynt på sitt andre år ved Sandvika videregående skole, men der var det en tom pult.

Til NRK har flere venner av den drepte 17-åringen uttrykt hvordan hun var en god venn.

– Hun var tøff og turte å gjøre sin egen greie. Johanne var omsorgsfull. Hun brydde seg om mennesker og verden, skriver venninnen Judith Eiksund Sæthre (17) til NRK.

Sammen med en venninne har hun latt seg intervjue av NRK skriftlig, i samtykke med foreldrene.

Disse historiene om hvem Johanne Zhangjia Ihle-Hansen var setter familien veldig pris på at kommer frem.

– Vi er uendelig takknemlige for den varme, omtanke og omsorg vi er blitt vist de vanskelige dagene som har gått. Det som Johannes nære venner har sagt og skrevet om henne har vært så viktig for oss og har varmet særlig, skriver moren via sin bistandsadvokat.