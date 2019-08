Ifølge Oslo Universitetssykehus har de fire spist hvit fluesopp som kan ligne på spiselig sopp i noen asiatiske land.

Fra før av er det kjent at åtte personer har havnet på sykehus den siste tiden med soppforgiftning. Tre av disse var innlagt på Ahus, men alle er nå skrevet ut, ifølge sykehuset.

Ti av de tilsammen tolv soppforgiftede har spist hvit fluesopp. Det er ikke kjent hva de to siste har spist.

– Det er et veldig høyt antall. Vanligvis har vi rundt åtte innleggelser årlig med mistanke om alvorlige forgiftning. At det har blitt 12 innleggelser hittil i år er vi veldig bekymret for, sier soppsakkyndig i Giftinformasjonen Kristin Opdal Seljetun.

Får motgift

– Hvit fluesopp er en av de giftigste soppene vi har. Får man i seg en liten bit så kan man få leverskade og den er i verstefall dødelig, sier Seljetun

Hvis man har spist hvit fluesopp får man først kraftige brekninger med diare. Men soppen kan også gi varige skader.

Enkelte trenger også levertransplantasjon. På intensivavdelingen gis det nå to motgifter i tillegg til erstatning av all væske og elektrolytter som er tapt ved brekninger og diare.

Anbefaler soppkontroll

Både sykehuset og Giftinformasjonen advarer mot å spise sopp man ikke vet med sikkerhet hva er.

– Du må ikke spise sopp du ikke er 100 prosent sikker på. Det vil si at du må ha vært på en soppkontroll, eller være veldig godt kjent med soppen før du spiser den, sier Seljetun.

Her kan du kontrollere soppen din.

Hittil i år har omkring 500 personer kontaktet giftinformasjonen med spørsmål om sopp.

Samtidig sliter Giftinformasjonen med å nå folk som ikke snakker norsk, som for eksempel turister og innvandrere. De har laget brosjyrer og informerer på Facebook på blant annet thai og polsk.