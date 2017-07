Etterlyser vitner etter vold på T-banen

Voldshendelsen skjedde ifølge politiet inne på T-banens linje 5 Vestli, i retning sentrum, mellom Stovner og Kalbakken, omtrent rundt midnatt, natt til mandag 10. juli.

Fornærmede gikk på T-banen på Stovner. Gjerningsmennene gikk på T-banen på Grorud eller Ammerud.

Monica Lillebakken, førstebetjent i hatkrim-gruppa i Oslopolitiet.

– Den ene slo til den fornærmede, slik at han blant annet fikk brudd i ansiktet og begynte å blø. Det kom også rasistiske uttalelser i forkant, sier Monica Lillebakken i hatkrim-gruppa i Oslopolitiet.

De to mennene løp deretter av på Kalbakken T-banestasjon etter voldshendelsen.

Mannen ble hentet i ambulanse, men er nå skrevet ut av sykehuset med en brukket nese.

– For ham virket det som helt uprovosert vold. Vi har også vitneopplysninger på at de to gjerningsmennene virket veldig aggressive da de gikk på T-banen, de hadde blant annet dunket i noen vinduer, sier Lillebakken.

Skallet med tatoveringer

De to gjerningspersonen er beskrevet slik:

Mann, 30–50 år, ca. 180 cm høy, lys i huden, skallet/kort lyst hår, muskuløs, tatovering på kropp, de var muligens plassert på halsen.

Mann, 30–50 år, ca. 170 cm høy, lys i huden, normal bygning med skallet /kort lyst hår.

Mennene hadde også med seg en hund. Saken blir etterforsket som hatkriminalitet.

Ser alvorlig på hendelsen

Politiet etterlyser også vitner til selve hendelsen.

En yngre kvinne med hijab skal ha sittet på samme vogn som fornærmede på Stovner. Det gikk også på en mann med lyst hår, trolig i 20 årene, på Stovner. Han var iført mørk shorts og mørk T-skjorte med hvit skrift. Politiet vil gjerne komme i kontakt med disse personene.

– Blind vold på offentlig sted er jo alvorlig, og hvis det skulle ligge et hatmotiv i tillegg så ser politiet veldig alvorlig på det. Ingen skal måtte behøve å bli utsatt for noe på bakgrunn av hvem de er eller hvor de kommer fra, sier Monica Lillebakken.