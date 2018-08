Dumpet 28 lastebillass i alpinbakke

– Dette er miljøkriminalitet. Massene inneholder lecablokker, grunnmursplast, isopor, glassfiber, betong og forskjellige metaller. Alt som man absolutt ikke vil ha på et idrettsanlegg, sier driftssjef for park- og idrettsavdelingen i Skedsmo kommune, Svein Rune Ussberg.

Det var Romerikes Blad som omtalte saken først.

Kommunen anslår det vil koste rundt 150 000 kroner å få ryddet opp i avfallet. I verste fall må de bruke av penger som skulle gå til opprustning av skibakken.

– Ofte dårlig lagringsplass

Dumping av slikt avfall ikke er ikke et ukjent fenomen. Direktoratet tror mangel på lagringssted kan være del av årsaken.

SPESIALAVFALL: Avfallet som er dumpet inneholder en blanding av lecablokker, plast, metaller og betong. Foto: Henriette Mordt / NRK

– I Oslo-området har man ofte dårlig mellomlagringskapasitet inne på gravetomten og derfor behov for å raskt kjøre ut overskuddsmasser, sier Kine Martinsen, seniorrådgiver for Miljødirektoratet.

Hun påpeker samtidig at det sjelden er langt til nærmeste lovlige avfallsmottak.

– I hvert fall ikke på Østlandet, hvor det stadig pågår bygge- og anleggsvirksomhet.

Vet hvem det er

Turgåere har tipset kommunen om hvilken lastebil som har dumpet avfallet.

– Vi har fått registreringsnummer og firmanummer til lastebilen som dumper avfallet av turgåere som har sett dumpingen. Lastebilen tilhører et byggefirma registrert i Oslo, sier Ussberg.

FREKT: Svein Rune Ussberg, driftssjef for park- og idrettsavdelingen i Skedsmo kommune mener de ansvarlige har vært grenseløst frekke. Foto: Henriette Mordt / NRK

– Dette er grenseløst frekt. I går kjørte lastebilen ut herfra med roterende lamper i rushtrafikken. Dette her er gjort for å spare penger. Det er en kostnad selvfølgelig med å bli kvitt denne type spesialavfall, sier Ussberg.

Håper på flere tips

Nå anmelder kommunen saken, og håper enda flere vil gi sine tips slik at deres anmeldelse blir styrket.

– Vi har fått tips som støtter oppunder det vi vet så langt. Så håper vi å få flere tips, sånn at vi kan gå til politiet med de opplysningene vi har, sier driftssjefen.

– Ikke uvanlig

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sier saken er alvorlig hvis det er forurensede masser som er på avveie.

Ellen Lien i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Foto: Martin Habbestad / NRK

– Det er ikke uvanlig at vi har denne type situasjoner, men det er ofte kommunene som er første instans og håndterer de. Men også vi hører om en del slike saker, sier Ellen Lien i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Det er et krav om at forurensede masser leveres til et mottak som er godkjent etter forurensningsloven, avslutter Fylkesmannen.