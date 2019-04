DSB: – Skogbranner er en alvorlig og økende trussel

– Klimaendringene gjør at vi opplever lange perioder med tørt vær og økt eller høy skogbrannfare, heter det i en rapport Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) la frem i dag.

Juli i fjor var en av de varmeste månedene Norge har opplevd siden registreringen startet i år 1900, ifølge DSB.

Store deler av Sør-Norge opplevde mange branner i 2018 og DSB tok stor lærdom av dem.

– Skogbrannsesongen 2018 kan oppsummeres ved at vi neppe har hatt et høyere antall gress- og skobranner noensinne. Det var med månedsskifte november/desember registrert 2011 branner i gress og skog, hvorav 938 var skobranner. Hensikten med denne rapporten er å oppsummere de erfaringene aktørene har gjort seg, skriver DSB.

I rapporten kommer også frem at alt ikke gikk plettfritt i fjor sommer og at det er mye som må forbedres.

I rapporten kommer også frem at alt ikke gikk plettfritt i fjor sommer og at det er mye som må forbedres. Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

Vil endre prosedyrene

God grunnberedskap, samhandling og lite vind gjorde at Norge i 2018 ble forskånet for store og omfattende skog- og utmarksbranner i Norge, ifølge DSB. Organisasjonen mener allikevel at prosedyrene må endres.

– Prosedyren må endres og utvikles slik at den tar hensyn til at det settes mange helikoptre i beredskap samtidig, flere steder i landet, og at det etableres et bedre grunnlag for prioritering og koordinering av helikopterinnsatsen.

DSB ønsker derfor å etablere en egen kommunikasjonsmulighet for helikoptrene i skogbrannberedskapen.

– Dette vil vi gjøre slik at det bli er mulig å kommunisere mellom helikoptre og bakkemannskaper, skriver DSB.

DSB mener at skogbrannberedskapen generelt sett er god, at det samhandles godt, men at det er behov for å videreutvikle og forsterke systemet for hvordan vi håndterer natur- og skogbranner.

– Dersom vi får tilsvarende varme somre framover, med tørt, varmt vært over tid, og samtidig får mer vind, vil beredskapen møte langt større utfordringer enn det at det brenner mange steder samtidig.

DSB ønsker derfor å etablere en egen kommunikasjonsmulighet for helikoptrene i skogbrannberedskapen. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Rollene må avklares

DSB understreker behovet for å avklare rollene for koordinering når det gjelder beredskap og innsats med skogbrannhelikopter.

– En forutsigbar og god beredskap med skogbrannhelikopter som kan ta i seg at antallet helikoptre skaleres kraftig opp må bygge på en mer avklart og formalisert prosess enn det som har vært tilfelle til nå.

DSB ønsker også å gjennomføre en vurdering av hvordan de skal prioritere ressurser i skogbrannsituasjoner.

– En slik gjennomgang er nødvendig for å sikre at det er en god forankring og bred forståelse for hvordan man skal agere i vanskelige prioriteringstilfeller.