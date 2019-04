Tidligere i dag så det ikke så bra ut.

– Det ser temmelig ille ut. Vi har ikke kontroll i det hele tatt, sa utrykningsleder i Kvinesdal brannvesen Frank Oddvar Thoresen.

Brannen startet søndag kveld og mandag formiddag ble det meldt at brannvesenet ikke hadde kontroll over skogbrannen på Moisheia i Kvinesdal i Vest-Agder.

Det er brukt drone for å få oversikt over brannområdet.

Det skal være omtrent én kilometer bredt og tre kilometer langt.

Skogbunnen er svidd der brannen har herjet. Foto: Lars Eie / NRK

Myr og gammel skog

Området består av myrer og gammel skog. Flammene har tatt seg oppover fjell.

Ifølge Thoresen har sterk vind vært en utfordring.

– Det blåser noe enormt. Når vi får slukket ett sted, begynner det å brenne på et annet, sier han.

Brannslukkingen foregår ved å prøve å slå ned flammene. Det er vanskelig å komme til med vann siden det brenner over et så stort område.

Thoresen sier at det finnes hytter i nærheten, men at det foreløpig ikke er fare for at brannen skal spre seg til noen av disse.

25 personer fra brannvesenet i Kvinesdal, Lyngdal og Mandal deltar i slukningsarbeidet.