Dryppende bro gir lakkskader for millioner

Are Opperud var på vei hjem fra jobb en varm maidag i år, da bilen hans fikk store skader. Da han kjørte under brua begynte det å «duskregne» på frontruta, forteller han.

Are Opperud måtte omlakkere bilen sin for 20.000 kroner. Foto: Sigurd Øygarden Flæten / NRK

– Jeg var såpass sliten at jeg tenkte ikke mer over det. Dagen etter skulle jeg reise på jobb igjen og jeg så at det var lange brune striper på panseret og mange flekker rundt ellers på bilen. Det luktet rett og slett kreosot, sier han.

Siden 2011 har flere bilister måttet ty til omlakkering etter å ha kjørt under Sundbyveien bru, som går over E6 rett før Andelva i Eidsvoll. Og prisene har blitt stive – Statens vegvesen har punget ut og betalt for skadene.

Slik så skadene på Are Opperud sin bil ut. Foto: Privat

I 2017 meldte Romerikes Blad at Statens vegvesen hadde betalt ut over 2,5 millioner i erstatninger. Vegvesenet kunne ikke oppgi hvor mye summen er på nåværende tidspunkt til NRK.

Når kreosot treffer bilene, er det ikke mulig å vaske bort, sier Opperud. For han ble skadene store.

– Det kom på nesten 20.000 kroner, vi måtte lakkere halve bilen. Men Statens vegvesen er veldig åpne om det og dekker regningen, sier han.

Fakta om kreosot Ekspandér faktaboks Kreosot er en blanding av flere hundre ulike kjemiske stoffer som har høyt innhold av tjærestoffer. Det har blitt brukt til impregnering for å forhindre råte siden 1800-tallet.

Kreosotbehandlet treverk har først of fremst blitt brukt i utendørskonstruksjoner som broer, jernbanesviller og stolper for tele og elektrisitet.

Kreosotimpregnert treverk vil de første bruksårene «svette ut» kreosotolje, spesielt på varme, solrike dager.

Kreosot inneholder stoffer som er helse – og miljøskadelige. Det inneholder kreftfremkallende stoffer og stoffer som er sterkt irriterende for huden.

Når huden blir utsatt for kreosot og sollys kan det medføre kraftig eksem, særlig hvis huden blir utsatt for det mange ganger eller over lang tid.

Miljødirektoratet skriver at man skal unngå direkte hudkontakt med kreosotimpregnert trevirke.

Det er ikke lov å bruke kreosotbehandlet trevirke på lekeplasser, barnehager, skoler og andre steder der man kan regne med fare for hyppig hudkontakt. Kilde: Miljødirektoratet

– Været i sommer har gitt utfordringer

Senioringeniør i broseksjonen i Statens vegvesen, Hauke Burkart, sier det er vanlig at det drypper fra en bro rett etter den er bygget. Men at Sundbyveien bru har dryppet så lenge, er ekstremt.

– Vi vet ikke eksakt hva som gjør at denne broen drypper så mye. Vi prøver å finne ut av det med analyser av treet og andre ting.

Burkart forklarer at de har lagt på plater som samler opp kreosoten – men det har ikke satt en stopper for problemet. Været i sommer har gjort treverket og dekket veldig varmt, og kreosoten har lettere «svettet ut».

Senioringeniør i broseksjonen i Statens vegvesen, Hauke Burkart, undersøker broen. Foto: Sigurd Øygarden Flæten / NRK

– Vi ser at det dukker opp nye problemer. Den veldig varme sommeren har gitt større utfordringer enn vi vanligvis har hatt. I tillegg ser vi at vi har en lekkasje i membranen som gjør at vi får større drypping enn vi hadde før. Det må vi håndtere, sier han.

Vil advare andre

Opperud gikk til forsikringsselskapet sitt med skadene på bilen. Den er nå omlakkert og like hel igjen – men han oppfordrer andre til å ha øynene åpne.

– Det er sikkert mange tusen som har fått de samme skadene og mange gjennomreisende som ikke er klar over hvor det kommer ifra.

– Jeg anbefaler alle bilister som får sånne brune flekker på bilen og ikke får vasket det bort å oppsøke lakkeringsfirma, sier han.