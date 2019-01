Brøytesjåfør frikjent for uaktsomt drap på Sandaker

Ulykken skjedde 20. februar i fjor, i et veikryss på Sandaker i Oslo. Den 45 år gamle kvinnen var på sykkel, mens den da 19 år gamle mannen kjørte en traktor og brøytet snø. Ifølge dommen sto kvinnen stille foran trafikklyset da hun ble overkjørt av traktoren. Hun omkom på stedet.

Så ikke kvinnen

Brøytebilsjåføren hadde jobbet med snørydding i flere år. I retten forklarte han at han ikke så kvinnen på grunn av blindsoner ved snøfreseren og utkasterrøret fra denne. Han kjørte sakte oppover Sandakerveien, i rundt 3 til 5 kilometer i timen, da han kjørte på kvinnen.

Mannen ble tiltalt for uaktsomt drap etter ulykken. Rettssaken startet 15. januar og i dag kom dommen. Der blir mannen frikjent for uaktsomt drap.

20-åringen fra Romerike er dømt til betinget fengsel i 30 dager for brudd på veitrafikkloven. Han har også mistet førerkortet i ett år.

– Er lettet

Advokat Magnus Svanberg er 20-åringens forsvarer. Foto: My Day Studio

– Han er lettet over at retten kom til dette resultatet og at han ble frikjent for uaktsomt drap, sier mannens forsvarer, advokat Magnus Svanberg.

– Dette er en tragisk sak for begge parter. Han håper nå å kunne legge den bak seg og gå videre i livet, sier Svanberg til NRK.

Slipper å betale erstatning

Forsvareren sier det ikke er aktuelt å anke dommen. Motparten har ikke bestemt seg ennå.

– Påtalemyndigheten vil gå gjennom dommen før vi bestemmer oss for om vi vil anke, sier aktor Eric Lindset til NRK.

Det ble fremmet erstatningskrav fra kvinnens etterlatte, men retten avviste kravet fordi den mener at mannen ikke opptrådte grovt uaktsomt. Han slipper også å betale sakskostnader.