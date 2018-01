– Opprørende, tullete og høl i hue

– Det er skikkelig dumt. Hvis det er plass, burde jeg få ha med meg søsteren eller venner, sa Petter Smedsrud til NRK i forrige uke.

Regelverket for skoleskyss er nemlig slik at Oslo kommune ikke har anledning til å gi gratis drosje til elever som ikke har behov for det.

I e-post til NRK overlot byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), til hver enkelt sjåfør å vurdere om han eller hun ville ha med en ekstra passasjer i bilen.

– Opprørende

– Det er opprørende at dette ikke bare blir ordnet når saken kommer opp. Dette viser at man ikke har noen forståelse for hva diskriminering og u-likestilling er, tordner likestillings- og diskrimineringsombud Hanna Bjurstrøm.

– Foreldre strekker seg ofte ekstremt langt for å gi barna sine en god oppvekst. Da blir det høl i hue at kommunen møter barnas behov på en så rigid måte, sier KrFs gruppeleder i Oslo bystyre, Erik Lunde.

Gruppeleder for Rødt i Oslo bystyre, Eivor Evenrud. Foto: Christopher Neumann Ruud

– Her er det voksne personer og et byråkrati som oppfører seg tullete. De det går utover, er de barna som ikke får ha med seg venner hjem, sier Rødts gruppeleder Eivor Evenrud.

Vedtak i desember

Det som gjør saken ekstra spesiell, er at Oslo bystyre så sent som i desember i fjor fattet et vedtak som nettopp omhandlet barn som Petter, etter forslag fra Rødt og Fremskrittspartiet.

Skoleelever med tilrettelagt transport til og fra skolen gis anledning til å ha med andre personer på hjemreisen om det er plass til det i bilen. Vedtak i Oslo bystyre 13. desember 2017

Men ifølge byrådet gjelder ikke dette vedtaket Petter fordi det omtaler «tilrettelagt transport», bedre kjent som TT-ordningen.

– Tilrettelagt transport er en annen ordning en skoleskyssordningen, sier byrådssekretær for oppvekst og kunnskap, Anna Tresse (SV).

– Tilrettelagt transport er en individrettet ordning der du får en egen bil og har mulighet til å ta med venner. Skoleskyssordningen er en annen ordning som ofte brukes som oppsamlingstransport og plukker opp flere barn langs ruten til og fra skolen.

Kan ta tid

Dersom elever som Petter uten videre skal kunne ta med venner i drosjen, må dagens avtale mellom Utdanningsetaten og Oslo Taxi reforhandles.

– Vi er veldig åpne for å gå inn å se hvordan vi kan løse dette, men vi må være klar over at det kan ta tid. Jeg skjønner at dette kan virke frustrerende, for alle som hører historien om Petter, meg selv inkludert, tenker instinktivt at dette er opplagt enkelt å fikse, sier Tresse.

Bør gjelde mandag

Eivor Evenrud i Rødt sier at det overhodet ikke bør herske noen tvil om at intensjonen med bystyrevedtaket var at barn som Petter skulle kunne ha med venner hjem.

– Dette er byråkrati på sitt beste – eller verste. Dette bør kunne gjelde fra mandag morgen, sier hun. Både Rødt og KrF varsler nå at de vil ta saken opp i bystyret for å rydde opp.