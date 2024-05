Fredag kveld landet et chartret privatfly i Norge med den kjente islamisten Arfan Bhatti og et team fra politiets beredskapstropp om bord.

Flyreisen satte punktum for en langdryg prosess i det pakistanske rettssystemet for å få Bhatti utlevert til Norge.

Prislappen på selve operasjonen med å få Bhatti hjem skal dreie seg om et «betydelig beløp», ifølge NRKs opplysninger.

Bhatti reiste til Pakistan 7. juni 2022. To og en halv uke senere skjøt og drepte Zaniar Matapour to personer, og skadet mange flere, i terrorangrepet i Oslo sentrum.

Bhatti ble etterlyst internasjonalt av norsk politi 29. august 2022, og siktet for medvirkning til grov terror.

Nesten en måned senere ble han pågrepet av pakistansk sikkerhetstjeneste. Bhatti påstår å ha blitt utsatt for tortur i pakistansk fangenskap.

Samtidig sier Bhattis forsvarer, John Christian Elden, at hans klient allerede i juli 2022 tilbød seg å reise hjem til Norge.

– Han tilbød seg sommeren 2022 å reise frivillig tilbake til Norge, men da sa politiet at de ikke hadde behov for at han kom tilbake. I stedet ble han hemmelig etterlyst og tatt av det hemmelige politiet, sier Elden til NRK.

– Vi tilbød politiet at han kunne komme tilbake i midten av juli fordi vi hørte fra media at han skulle være en interessant person for politiet i denne saken. Det avviste de og sa det var ikke behov for det. Han var ikke mistenkt og det var ikke behov for å snakke med han.

MOTSATTE SEG: Terrorsiktede Arfan Bhatti har vært mange runder i ulike rettssaler i Pakistan og kjempet mot å bli utlevert til Norge. Dette bildet er tatt i Islamabad i november i fjor. Foto: NRK

Trengte ikke komme hjem

Politiadvokat Ingvild Myrold bekrefter at politiet i Oslo ikke hadde behov for å få Bhatti til Norge da.

– Tidlig på sommeren var Bhatti et vitne i straffesaken og på det tidspunktet var det ikke behov for å få han til Norge, med hensyn til vitnemål, sier Myrold til NRK.

ETTERLYSTE: Politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt mener politiet ikke hadde noe annet valg enn å etterlyse terrorsiktede Arfan Bhatti internasjonalt. Foto: Olav Døvik / NRK

– Da han etter hvert ble siktet i saken så stilte det seg annerledes, i og med at vi fryktet at han ville unndra seg straff, sier hun.

Myrold sier politiet senere på høsten forsøkte å tilby Bhatti å bli flydd til Norge.

– Politiet kontaktet Bhattis daværende forsvarer og spurte om forsvareren kunne høre med Bhatti om han ville bli hentet av norsk politi sammen med barna sine. Hvorvidt de rakk å ha en samtale om det, er ikke kjent for meg.

– Det var nær opptil at han ble pågrepet?

– Det var kort tid etter etterlysningen at vi hadde den samtale med hans advokat, sier Myrold.

NRK har vært i kontakt med advokat Svein Holden som var Bhattis forsvarer på det tidspunktet, men han vil ikke kommentere denne saken.

Hemmelig agent fra E-tjenesten

Et sentralt bevis i rettssaken mot terrortiltalte Zaniar Matapour er chattemeldinger mellom en agent som jobbet for Norske etterretningstjeneste og det politiet mener er de to medsiktede Arfan Bhatti og Aisha Kausar.

Agenten brukte to forskjellige falske identiteter i dialogen med de to ekstreme islamistene.

Overfor Bhatti utgav han seg for å være en emir som hadde en slags lederfunksjon i terrorgruppa IS. De to hadde kontakt etter terrorangrepet i Oslo.

I chatten kommer profilen, som politiet mener er Bhatti, med flere konkrete planer til nye terrorangrep og nevner personer som kan være villige til å gjennomføre dem.

Bhatti nekter for at det er han som har skrevet disse meldingene.

Politiet i Oslo fikk ikke overlevert disse meldingen fra Etterretningstjenesten før 25. august 2022 da den hemmelige operasjonen mot Bhatti ble faset ut.

– Da vi etterlyste ham hadde vi konkret informasjon om at Bhatti antagelig kom til å unndra seg straffeforfølgning i det han ble kjent med den alvorlige siktelsen mot ham. I tillegg var det informasjon i chatten med Etterretningstjenesten hvor det var planlagt eller foreslått andre terrormål, sier Myrold.

– Hvis det er slik at Bhatti står bak den profilen så er det viktig for politiet å stanse ham i tide, sier politiadvokaten. Les også Politiets hodepine: Terrorsiktet vil ikke til Norge

Bhatti hevder han ble bortført

Arfan Bhatti kaller pågripelsen i Pakistan en ulovlig bortføring. Han ble tatt etter at han hadde levert barna på skolen og skal ha fått en hette over hodet.

I over et halvt år ble han holdt på et hemmelig sted av den pakistanske sikkerhetstjenesten, før han ble overført til det føderale politiet 14. april 2023.

FORSVARER: John Christian Elden og Arfan Bhatti i Oslo tingrett den 15. oktober 2018 i forbindelse med at Bhatti saksøkte staten for urettmessig forfølgelse. Foto: Vidar Ruud / NTB

I gårsdagens fengslingskjennelse er det denne datoen som oppgis som datoen Bhatti ble pågrepet av pakistanske myndigheter.

– Han hadde et ganske vanskelig fengselsopphold og ble også utsatt for tortur. Det er klart norske myndigheter bør være litt mer forsiktige når de vet at han er alene med mindreårige barn i utlandet, sier Bhattis forsvarer Elden.

Bhatti hevder norske myndigheter utsatt ham og hans små barn for livsfare gjennom etterlysningen av ham.

Dette skrev Bhatti i et håndskrevet brev, som ble overlevert til norsk politi da de var i fengselet i Pakistan for å avhøre ham i januar i år.

– Tok man hensyn til barna til Bhatti da man etterlyst ham?