55.000 i Oslo får tilbake eiendomsskatt

Alle som betalte eiendomsskatt i 2016 vil få tilbake pengene. Til sammen er det snakk om minst 250 millioner kroner.

Det var TV 2 som først omtalte saken. Til kanalen sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at de beklager overfor de berørte, og at tilbakebetalingen vil inkludere renter.

Høyesterett avga tirsdag kjennelse i gruppesøksmålet om gyldigheten av eiendomsskatten i Oslo kommune.

Grunnen til at Oslo kommune må betale tilbake penger var at kommunen i 2016 skrev ut skatten for sent, og at den derfor ikke var gyldig.

– Jeg mener det er rimelig at dette må gjelde alle som har betalt eiendomsskatt i 2016, ikke bare de som hadde råd til å være med på søksmålet. Derfor har vi landet på å tilbakebetale eiendomsskatten for 2016 i sin helhet og vil foreslå dette for bystyret, sier finansbyråd Robert Steen (Ap) i en pressemelding.

Tilbakebetalingen for 2016 vil først kunne gjennomføres etter at bystyret har fattet vedtak om dette, tidligst ved første bystyremøte etter sommeren, 4. september

Har satt av penger

I en pressemeldingen opplyser Oslo kommune at de allerede har satt av 250 millioner som skal brukes til tilbakebetalingen.

– Vi skulle gjerne brukt disse pengene på styrking av velferden til innbyggerne, men vi må innrette oss etter Høyesteretts konklusjon. Da er det rettferdig at alle får tilbakebetalt, selv om vi ikke er pålagt å gjøre det, sier finansbyråden.

FINANSBYRÅD: Robert Steen sier at pengene gjerne skulle gått til noe annet, men at det er rettferdig at alle får tilbakebetalt for å ha betalt for mye eiendomsskatt. Foto: Olav Juven / NRK

Kommunen også medhold

Selv om Oslo kommune tapte i Høyesterett, fikk de medhold i bunnfradraget i eiendomsskatten.

Et bunnfradrag som gjør at 8 av 10 boligeiere ikke betaler eiendomsskatt kan ofte være uforenlig med loven, men slik er det ikke i Oslos tilfelle, mente Høyesterett.

– Først og fremst er vi veldig glad for at et enstemmig Høyesterett har sagt at når det gjelder å sette bunnfradrag på eiendomsskatt i Norge så er det en sak for politikere og for de politisk folkevalgte, og ikke en rettsavgjørelse. Det er en veldig glad dag for Oslo og for kommunene i dette landet, sa finansbyråden, til NRK etter dommen.