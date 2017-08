50 år siden Forsøksgym ble startet

I jubileumsboka «Da tenåringene tok makta» av May-Irene Aasen og Cecilie Winger kan vi også lese at Jokke & Valentinerne, Kjøtt, De Press og Big Bang starta der, at Anders Giæver innså effekten av å være kontrær i debatt og at Camilla Stoltenberg og kvinnegruppa tegnet opp orgasmefaser på gråpapir.

Bondevik var ikke blid

Den dagen Cecilie Winger kom hjem fra sin første skoledag på Forsøksgym tok hun et gledeshopp og stanget hodet i taket og fikk nesten hjernerystelse. Foto: Elin Martinsen / NRK

Det var tre tenåringer som tok initiativet til å starte Forsøksgym. Skoledemokrati var viktig.

– De var lei av den autoritære skolen. De hadde lest A. S. Neills bok «Summerhill» og ønsket seg en skole hvor de selv kunne være med å bestemme. Tenåringene fikk hjelp av voksenkrefter, og Forsøksgym ble startet på rekordtid.

– Det var en skole der alle hadde én stemme hver, enten man var ansatt eller elev, sier Cecilie Winger.

Det ble politisk rabalder. Skolen ville vært temmelig annerledes i dag. I 1967 var den nesten ikke til å tenke på. Daværende kirke- og undervisningsminister Kjell Bondevik var ikke blid.

– Da det første året var omme og det skulle forhandles om budsjett for 1968, sa han i Stortinget at han var sterk imot å gi skolen mer penger. Han ville ikke fortelle hvorfor. Han hadde noen hemmelige opplysninger. Det ble et rabalder uten like.

Ansvar for egen læring

På den nye skolen ble det praktisert en tidlig form for ansvar for egen læring. Elevene måtte ta eksamen i alle fag.

– Vi måtte lære oss å jobbe. Mange var enormt engasjert i skolearbeidet, andre var skoletapere. Man kunne velge selv om man ville gå i timene eller om man ville sitte og spille gitar i gangen, sier Cecilie Winger.

Lekser hadde vi ikke så veldig mye av, nei. Cecilie Winger

Etterhvert ble det lekser, standpunktkarakterer og fraværsgrenser.

Mange tror at elevene på Forsøksgym var dårligere enn på andre skoler, men det var faktisk ganske mange briljante elever som bare fikk seksere. Mira Craig

Tomt i klasserommet

– Jeg husker at det ofte var folk som ikke møtte opp, forteller Camilla Stoltenberg. Hun gikk på Forsøksgym fra 1974 til 1976. I dag er hun direktør ved Folkehelseinstituttet.

Hun forteller også at det var en del som sluttet.

– Det var noen det gikk veldig dårlig med, som enten hadde psykiske problemer eller rusproblemer. Jeg gikk gjennom er periode der jeg klandret skolen for at det gikk så dårlig med mange av medelevene mine, forteller Stoltenberg.

Jubileumsfeiring

Lørdag feirer mange gamle elever og lærere jubileet på Cosmopolite i Oslo. På en av mimresidene til skolen på Facebook har noen lagt inn et vedtak fra 1981, det sier noe om skoleånden. Det var avstemming om skolen skulle være atomvåpenfri sone.

Femti stemte for, fem var mot, vedtaket ble notert i protokollen: «Komité utarbeider videre forslag om brev til supermakter, Norges myndigheter og presse.»

I årenes løp flyttet Forsøksgym rundt i Oslo, og skolen ble nedlagt i 2004.

Bildet er fra høyre av Jørgen Wang, Anders Giæver og Michael Krohn. De to til venstre er ukjente. De holder sannsynligvis på med en plan for å kuppe røykedebatten på A-møtet. Foto: Erik Joner