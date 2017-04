18 års fengsel for å ha drept Galina Sandeva med over 30 knivstikk

Den 28 år gamle Galina Sandeva jobbet som prostituert og ble funnet død i sin egen bil på Bispekaia i Bjørvika i Oslo 17. desember 2015.

Mannen har hevdet at han handlet i nødverge, men ifølge dommen finner retten det bevist utover enhver rimelig tvil at handlingen ikke skjedde i nødverge.

Retten mener drapet ble utført forsettlig, med over 30 knivstikk. Mannen var ikke psykotisk, ifølge dommen.

Anker dommen

– Det sentrale spørsmålet er hvor syk han har vært og hva som har vært årsaken til den tilstanden, sier mannens forsvarer, advokat Joar Berg Henjum.

Advokat Joar Berg Henjum er forsvarer for 26-åringen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Hvorfor oppfordrer du ham til å anke?

– Fordi det er et spørsmål her om hva som har motivert denne handlingen, om det har vært sykelig motivert. Vi kjenner til denne forestillingen om å være eller bli en varulv, og når en har denne type forestillinger er det veldig viktig å være sikker på at dette ikke er et resultat av en sykdom, sier Henjum.

Påtalemyndigheten er fornøyd

Aktor, statsadvokat Cecilie Schløsser Møller, er fornøyd med dommen.

– Jeg er fornøyd med at retten følger vårt syn på det aller meste og at han er dømt til en streng straff, sier Møller til NRK.

Aktor, statsadvokat Cecilie Schløsser Møller. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

– Bevisene har vært så sterke hele veien at jeg ikke er overrasket.

– Hva synes du om at han anker dommen?

– Det har ligget i kortene hele veien at han ville anke dersom retten fant ham tilregnelig og skyldig, så det kom ikke som noen overraskelse, sier Møller.

Må betale erstatning

Mannen er også dømt til å betale Galina Sandevas mor 200 000 kroner i oppreisningserstatning.

Bistandsadvokat Camilla Wiermyhr sier dommen er som forventet.

– Med tanke på straff og utmåling må jeg si at jeg var veldig usikker på om retten ville mene at dette var forsettlig eller overlagt. Det er veldig mange momenter som taler for at dette er overlagt, og det har retten sett. Vi er veldig fornøyd med at det ble 18 år fengsel, sier Wiermyhr.

– Jeg har ikke snakket med mor ennå, men jeg vet hun er opptatt av at det skulle bli en lang straff fordi handlingen er så grov, sier Wiermyhr, som legger til at moren fremdeles har det svært tungt.

Den tiltalte har vært gjennom en full psykologisk observasjon. Psykologspesialist Bjørn Solbakken og lege og spesialist i psykiatri, Helge Haugerud, konkluderte i juni 2016 med at 26-åringen ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket, og at han derfor kunne tiltales som tilregnelig.