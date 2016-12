En gruppe ungdommer går rundt på Rykkinn Senter og samler inn underskrifter. De vil beholde bussnummeret 151, som 1. januar skal byttes til 160.

– For meg er 151 et sterkt symbol på hjemstedet og tilhørigheten her, forteller Olav Hellebust Buvarp som er initiativtakeren til underskriftsaksjonen.

Bussnummeret har forplantet seg godt hos ungdommene gjennom blant annet musikkvideoer og tatoveringer. Dermed har forslaget om endring satt i gang et stort engasjement hos lokalbefolkningen. Det var Budstikka som først omtalte saken.

– Bussnummeret 151 er ikke bare Ruter sitt. Det tilhører hele Rykkinn, og da føles det riktig å engasjere seg for dette, fortsetter Hellebust Buvarp.

I en av Pashas musikkvideoer dukker denne tatoveringen opp som et symbol på Rykkinns stolthet. Foto: Prettyboi Håkon

700 signaturer

Torsdag ettermiddag er det over 700 som har skrevet under på aksjonen.

Rapper Pasha Nadjafi fra Rykkinn, har også engasjert seg for å beholde bussnummeret som han hyller i sine tekster.

Boys from the 151, we westcoasting Pasha

Rapperen Pasha er fast 151-passasjer og vil ikke at ruten skal endre navn. Foto: Patrick da Silva Sæther / Nrk

– 151 betyr mye for meg og for identiteten til Rykkinn. Det betyr for så vidt også mye for musikken min, forteller Pasha som har 151 skrevet på albumcoveret sitt.

– Kommer du til å boikotte 160-bussen?

– Jeg har jo ikke lappen, så det hadde vært vanskelig. Jeg kommer til å akseptere det hvis det skjer, men jeg blir ikke glad.

– Ta imot det nye

Komiker Harald Eia vokste opp på Rykkinn og forteller at han forbinder buss 151 med lettelse og glede.

Harald Eia er selv fra Rykkinn. Han synes buss 160 lyder bra, og håper andre kan venne seg til det og. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Den kunne ta meg bort fra forstaden Rykkinn, og ut i den store verden. Så det er gode minner knyttet til det nummeret.

Selv om han forstår engasjementet vil han minne Rykkinn-folket om at Rykkinn er et nytt samfunn, bygd «fra scratch».

– Man må kvitte seg med disse nostalgiske følelsene rundt dette nummeret, og omfavne det nye, sier Eia.

– Enklere system

Sofie Bruun, pressetalsperson for Ruter, sier det er fint at ungdommer kan engasjere seg for kollektivtilbudet. Foto: Ruter

Ifølge Ruter er det omtrent 30–35 år siden Rykkinn-bussen fikk nummeret 151.

– Her har vi altså engasjert ungdom som bryr seg om kollektivtilbudet- og lokalmiljøet sitt. Jeg synes egentlig det er flott og litt morsomt, forteller Sofie Bruun, pressetalsperson for Ruter.

Likevel er Bruun veldig sikker på at ruten blir endret til 160 på nyåret.

– Vi skal også nå ut til nye kunder som ikke allerede reiser kollektivt, og til de som ikke har det forholdet til linjenummeret i dag. De skal få et enkelt system å forholde seg til.