15-åringer siktet for voldtekt i Oslo

Politiet bekrefter at to gutter på 15 år ble pågrepet natt til søndag, og er siktet for voldtekt av mindreårig jente.

– På grunn av de involvertes svært unge alder ønsker vi ikke å gå ut hverken med sted eller andre detaljer nå, sier Kari-Janne Lid som er leder ved Seksjon for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt til NRK.

Fengslingsmøtene skjer klokken 13 og 14.30 og politiet kommer til å be om lukkede dører. Grunnlaget for å be om varetektsfengsling, er faren for bevisforspillelse.

Ikke overfallsvoldtekt

Det var Nettavisen som først omtalte saken, og ingen av de to siktedes forsvarere vil kommentere saken overfor dem.

Kari-Janne Lid sier at overgrepet skjedde rett i forkant av pågripelsen av de to guttene, og det er ikke snakk om en overfallsvoldtekt.

Ifølge Nettavisen er 15-åringene siktet etter straffelovens § 292, som har en strafferamme på mellom tre til 15 års fengsel.