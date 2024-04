«Noen ganger føler jeg meg mer som en vekter enn en pedagog.»

Det er blant beskrivelsene lærere gir av sin hverdag i grunnskolen.

Lærernes opplevelser med vold, trusler og trakassering i grunnskolen har økt voldsomt siste seks år, viser en ny spørreundersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Utdanningsforbundet og NRK.

7 av 10 lærere, mer enn dobbelt så mange som i 2018, svarer at de har opplevd å bli truet eller trakassert siste år.

Andelen som har opplevd flere tilfeller av trusler/trakassering er mer enn firedoblet.

Nær annenhver lærer har opplevd fysisk skade eller vold en eller flere ganger siste år. For seks år siden gjaldt dette hver fjerde lærer.

– Det er sjelden vi ser så tydelige utviklingstrekk eller endringer fra en måling til en annen, bemerker Idar Eidset i Respons Analyse.

Mer enn 1000 lærere har svart på undersøkelsen, og alle jobber i grunnskolen.

– Det har gått fra vondt til verre. Utviklingen er veldig negativ og bekymringsfull. Dette er en situasjon vi ikke kan leve med lenger, sier Geir Røsvoll, leder i Utdanningsforbundet.

Forbundet har over tid fått tilbakemeldinger fra sine medlemmer om at utfordringene ute i skolen vokser. Likevel er han overrasket:

– Omfanget er så påfallende mye verre nå enn det har vært.

Dette er undersøkelsen Ekspander/minimer faktaboks Undersøkelse om lærernes arbeidsmiljø med fokus på trusler, trakassering og vold i arbeidshverdagen.

Utført av Resons Analyse for Utdanningsforbundet i samarbeid med NRK. Svarene er samlet inn 13. mars til 5. april 2024.

Undersøkelsen ble sendt ut til et representatuvt utvalg av Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere. Den ble sendt 4000 medlemmer, 1043 besvarte

De fleste spørsmålene ble også stilt i en tilsvarende undersøkelse i 2018, noe som gjør det mulig å se utviklingen over tid.

Kunnskapsministeren kaller inn partene

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun vil møte partene som jobber med skole for å finne løsninger på skolevoldsutfordringen. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) karakteriserer omfanget av vold i skolen som et alvorlig problem.

– Det er et symptom på mange ting. Det er forhold både i skolen og utenfor skolen, og vi må jobbe langs flere spor for å snu den utviklingen, sier Nordtun.

Regjeringen har allerede gjort endringer i opplæringsloven, og har sendt et nytt lovforslag til Stortinget for å gi de som jobber i skole og SFO større mulighet til å gripe inn fysisk mot elever hvis det er fare for skade.

Nå erkjenner Nordtun at de som jobber i skolen forventer mer. Derfor kaller hun nå inn alle som jobber med skole til et krisemøte, og sier hun er klar for å «snu alle steiner» for å stoppe trenden med økende vold i klasserommet.

– Jeg er lydhør overfor de med skoene på i klasserommene på hva de mener kan fungere.

Lærere som har opplevd trusler, trakassering og fysisk skade eller vold, opplever i synkende grad å få tilstrekkelig hjelp til å håndtere situasjonen der og da, viser undersøkelsen. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / JOHN-ANDRE SAMUELSEN

Savner støtte og oppfølging

I undersøkelsen beskriver mange av lærerne selv en ny hverdag i skolen:

«Det er helt krise!»

«Elevene oppleves å ha ingen grenser for hva som er greit å gjøre mot hverandre, på inventar, eller mot voksne.»

«Det har vært en stor økning i utagerende elever på den skolen jeg jobber ved bare det siste året.»

Undersøkelsen viser at svært mange lærere savner støtte i hverdagen. Bare 3 prosent av de spurte lærerne mener de har et støtteapparat som fungerer godt for å hjelpe elever med voldelig, truende og utagerende adferd på skolen sin. 19 prosent synes støtteapparatet fungerer «noenlunde greit».

Over halvparten har ikke et slikt støtteapparat – eller vet ikke om de har det.

Særlig de yngre lærerne og de som jobber i de laveste klassetrinnene oppgir at de er hyppigere utsatt for fysisk skade og vold.

Langt færre grunnskolelærere synes arbeidsmiljøet er trygt i dag. Andelen som opplever arbeidsmiljøet som svært eller ganske utrygt, er mer enn doblet fra 7 til 18 prosent. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Må gripe inn i vold mellom elever

Kunnskapsdepartementet har hittil vist til kommunenes arbeidsgiveransvar i debatten om skolevold.

I den nye undersøkelsen kommer det imidlertid frem at også vold mellom elever er svært omfattende. 77 prosent av lærerne – nesten 8 av 10 – svarer at de et siste året har måttet gripe inn fysisk i voldsepisoder eller farlige situasjoner mellom elever.

– Partene må ikke peke på hverandre. Vi er nødt til å finne ut av hvordan vi løser dette sammen, sier Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet. Foto: Håkon Benjaminsen

Utdanningsforbundet påpeker at det er et overordnet ansvar å sørge for trygt skolemiljø til barn.

– Når altfor mange kommuner og fylkeskommuner ikke har kontroll på dette, må det komme en klar marsjordre for hvordan de skal opptre.