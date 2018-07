– Jeg betaler det rekene koster. Prisen er det siste jeg tenker på. Det viktigste er at rekene er gode.

Steinar Dalstrøm bryr seg ikke om prisene på rekene. Han kjøper uansett. Foto: CHRISTIAN NYGAARD-MONSEN / NRK

Steinar Dalstrøm har nettopp vært og kjøpt seg en kilo med reker på Hvaler. Han er storspiser av reker, og må belage seg på å betale en del for havets goder.

En ringerunde NRK har gjennomført viser at kiloprisene ligger på mellom 250 og 350 kroner. Den dyreste prisen fant vi i Oslo.

Hos Georg A. Nilsen i Bogstadveien i hovedstaden koster ferske sørlandsreker 348 kroner kiloen. Her er et utvalg av andre salgssteder i Sør-Norge:

Vulkanfisk, Oslo - 329,-

Grorud fisk, Oslo - 289,-

Brødrene Berggren, Sandefjord - 299,-

Kragerø Sjømat, Kragerø - 299,-

Georg Marius Larsen, Larvik - 289,-

Ørebekk fisk & vilt, Fredrikstad - 289,-

Selger 100 kilo om dagen

I butikken Fjordkroken på Hvaler selger de opp mot 100 kilo om dagen, for 249 kroner kiloen, selv om butikkansvarlig Gunn Barm aldri kan huske å ha solgt rekene for så mye som hun gjør nå.

– Jeg har drevet her siden 2004, og har aldri vært så høyt oppe i pris. Den høye prisen kommer nok av at kvotene er små og at en del fiskere har ferie. I tillegg kjøper folk mye reker nå, forteller hun.

Gunn Barm hos Fjordkroken på Hvaler må daglig pakke poser til folk som har bestilt skalldyr. Foto: CHRISTIAN NYGAARD-MONSEN / NRK

Hos Brødrene Skogen Fiskehandel i Fredrikstad ligger rekeprisen på 240 kroner. Rekene går unna til tross for høy pris.

– Det er stor etterspørsel uansett. Og når man nå ikke får grillet er det enklere å ta med reker ut. Det hender vi blir utsolgt, spesielt inn mot helgene, forteller butikkeier Frode Skogen.

Redusert kvote og høy etterspørsel gir lav pris

Kurt Allan Hansen, daglig leder ved Fjordfisk, sier til Fredriksstad Blad at de høye prisene har en naturlig forklaring.

– Det er sterkt reduserte kvoter i rekefisket i hele Skagerak og Nordsjøen, noe som gjør at det er begrenset hva vi kan fiske opp i år. Det gjør at prisene blir rekordhøye, sier han til avisa.

Samtidig er etterspørselen etter rekene høy. Flere av utsalgene NRK har snakket med, nevner at sommerens grillforbud har ført til at mange har ønsket å bytte ut grillmaten med ferske reker - noe som har påvirket prisen.

Reduserte rekefiskekvoter og stor etterspørsel gir høye priser mener daglig elder i Fjordfisk. Foto: CHRISTIAN NYGAARD-MONSEN / NRK

Høye rekepriser er derimot ikke unikt for Norge. Ifølge Strømstads Tidning måtte man i forrige uke ut med 500 kroner for en kilo med reker i nabolandet vårt.

NRK kunne i juni forteller at det var ekstrem etterspørsel etter reker. Den gangen sa Fjordfisk-lederen at det rekene de fisket ble solgt til bedrifter i Norge.

– Vi har klart oss bra frem til nå, men det er ikke mye eksport om dagen. Vi merker at markedet er større, men vi sørger for å dekke det norske markedet først, sa han den gang.