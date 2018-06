Solen skinner og temperaturen kryper opp over 20 grader i skyggen i Engelsviken i Fredrikstad. Tom Bjerke og Steinar Dale har sammen tatt turen til fiskebutikken Brødrene Skogen for å kjøpe sjømat.

– Det er rekene som smaker best. Jeg prøver mye, men kommer alltid tilbake til rekene. De smaker nok best når man sitter bak på en båt, men brygga i Engelsviken er heller ikke ille, smiler Dale.

Og de er ikke alene om å synes at reker er godt i varmen. Daglig leder Kurt Allan Hansen hos Fjordfisk på Hvaler forteller at folk går man av huse for å skaffe skalldyr om dagen.

– Vi merker et sabla trykk. Etterspørselen har gått i taket. Vi er jo selvfølgelig fornøyd, for vi kunne hatt fem varmegrader og regn, sier han.

Tom Bjerke (bak) og Steinar Dale nyter reker på Engelsviken i Fredrikstad. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

– Hender vi blir utsolgt

Eieren av Brødrene Skogen i Engelsviken, Jon Skogen, forteller at det også der selges mye skalldyr om dagen.

– Det er reker, kreps og blåskjell det går mest av nå. Det hender vi blir utsolgt, sier han.

Rekefiskerne på Vestlandet merket tidligere i mai at det var få reker i havet. Ved fiskemottaket Fonn Egersund fikk man derfor problemer med å dekke etterspørselen.

Tore Torgersen hos Fonn Egersund forteller at de ikke klarer å dekke forespørselen etter skalldyr. Foto: Martin Salem / NRK

Daglig leder Tore Torgersen forteller at fisket nå har tatt seg opp, men at de likevel ikke klarer å levere nok reker.

– Vi har ikke klart å dekke etterspørselen enda. Vi ser en trend med at flere vil ha reker når det er varmt, forteller han.

Selges til norske butikker

Hos Fjordfisk selger de omtrent syv tonn reker i uka. Mye av dette selges videre til Skagerakfisk, som er et fiskemottak for hele Sør-Norge.

Der forteller de at skalldyrene stort sett går videre til bedrifter i Norge.

– På sett og vis merker man en forsmak på sommeren nå. Vi har ikke noe problem med å bli kvitt råvarer. Reker er en veldig populær sommervare, det samme gjelder sjøkreps. Det er god omsetting her hjemme, sier daglig leder Kjell Arild Tøfte i Skagerakfisk.

Spesielt reker selges det mye av. Det forteller Kjell Arild Tøfte i Skagerakfisk. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Men selv om etterspørselen er stor, er det ikke full aktivitet blant rekefiskerne enda. Flere fiskere har brukt mai på å sette i stand utstyret.

– Fiskerne pusser båtene sine nå på våren. Så det tar jo ned fangstkapasiteten, sier Tøfte.

Kurt Allan Hansen hos Fjordfisk selger ut alle rekene han får inn. Foto: Petter Larsson / NRK

Kurt Allan Hansen hos Fjordfisk forteller at de er helt i grenseland når det gjelder å dekke etterspørselen.

– Vi har klart oss bra frem til nå, men det er ikke mye eksport om dagen. Vi merker at markedet er større, men vi sørger for å dekke det norske markedet først.