Vedtok kommunebudsjett i mørket: – Det ble veldig harmonisk

– Det var veldig romantisk. Det ble litt frierier på bakerste benk der. Vi får håpe det slår positivt ut for Høyre, sier en lattermild Kim-Erik Ballovarre i Hvaler Høyre.

Han ledet kommunestyremøtet i øykommunen torsdag ettermiddag. Noen timer før møtet startet, ble strømforsyningen til hele kommunen brutt.

– Harmonisk

Alle trodde strømmen skulle komme raskt tilbake, og derfor tente representantene stearinlys på bordene og satte i gang møtet.

Strømmen kom tilbake et kort øyeblikk litt ut i møtet, akkurat lenge nok til at de rakk å koke en kanne kaffe.

Men så forsvant strømmen igjen. Dermed ble hele møtet gjennomført i skinn fra telysene på bordene.

– Det ble et veldig harmonisk møte. Budsjettmøter pleier å være ganske harde. Men telysene hadde tydeligvis en beroligende effekt, sier Ballovarre.

RASKT MØTE: Mørke-møtet ble ledet av varaordfører Kim-Erik Ballovarre. Foto: Tora Klevås / Hvaler kommune

Serverte kald grøt

Det er 21 representanter i kommunestyret, som holder møtene i et rom med kun et lite vindu. På det siste møtet før jul ble det tradisjonen tro servert grøt i pausen. Det var ikke lett uten strøm.

– Den ble ikke helt varm, så det ble mer som riskrem servert med lunka saft, sier han.

Selve budsjettet for 2017 ble vedtatt, og kommunen har ifølge varaordføreren lagt seg på et nivå der de forventer at inntektene går ned. Hvaler forbereder seg på en hverdag der de fortsatt skal være en selvstendig kommune.

– Møtet ble litt kortere enn jeg hadde forventet. Men pausene ble lengre, for det var noen praktiske problemer ved at det ikke var lys på toalettene. Det ble også en utfordring med protokollføring, for vi hadde ikke nett. Det var også kjedelig at vi ikke fikk til noen live-overføring av møtet på nett slik vi normalt gjør, og det er litt kjedelig, sier han.

Likevel vil han først huske det siste kommunestyremøtet i 2016 som noe positivt.

– De hadde møter med telys tidlig på 1900-tallet også, så det var litt retro over dette også, sier varaordføreren om det som skjedde samme kveld som NRK1 sendte retro-debatt på TV.