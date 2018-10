Varsler 10 centimeter snø: – Det kan bli kaos

Meteorologene varsler snøvær over store deler av Østlandet natt til tirsdag. Samtidig er det fare for underkjølt regn.

– Det er på tide å advare folk mot det som kommer. Det kan bli ganske kaotisk, sier statsmeteorolog Siri Wiberg.

Hun spår at snøen som kommer i natt blir liggende på bakken.

Mandag morgen lavet årets første snø ned over Sørlandet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Det er trolig hvitt over alt når man står opp i morgen tidlig. Prognosene våre viser at det kan ligge opp mot 10 centimeter med snø på bakken fra morgenen av, og at det vil fortsette å snø utover dagen, sier hun.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om vanskelige kjøreforhold i Agder mandag ettermiddag. Fra tirsdag gjelder varslene også Østlandet, Vestlandet, Trøndelag og Nordland.

På Vestlandet er det ventet at nedbøren vil gå over fra snø til regn utover ettermiddagen. Da bør bilistene være forberedt på glatte veier.

– Regnet kan fryse på bakken. Det vil nok bli veldig glatt, spesielt i indre strøk, sier meteorolog ved værvarslingen på Vestlandet, Mette Skjerdal.

Det er også sendt ut farevarsel om vanskelige kjøreforhold på fjellet i Sør-Norge. Skal du ta mellom ta turen mellom øst og vest, så vil kombinasjonen av kraftig vind og snøbyger gi dårlig sikt for alle som skal over fjellet.

Flest ulykker tidlig på vinteren

Statistikken til Statens vegvesen viser at det er i overgangen mellom høst og vinter det skjer flest ulykker i vinterhalvåret.

Kaoset kommer hvert år, selv om de vanskelige kjøreforholdene er varslet på forhånd. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Vi er godt forberedt, men det er noe med det første snøfallet. Folk tenker ikke at det er vinter før snøen ligger der fysisk. Det skaper utfordringer for mange, og det er det vi er mest bekymret for, sier Arne Bjørklund, som er leder for driftsseksjonen til Statens vegvesen i Østfold.

I Agder har det første snøfallet allerede ført til trafikkproblemer. En buss med rundt 30 personer kjørte i grøfta ved Myravegen i Arendal, og i Vennesla hadde et titalls biler kjørt seg fast eller sklidd av stedet i 07-tiden.

Snøfallet på Agder var varslet, likevel sklei mange av biler av veien. Foto: Elisabeth Grosvold

Det er vegvesenet som har ansvaret for vedlikehold og brøyting av riks- og fylkesveier. Bjørklund sier at hovedregelen er at de viktigste og mest trafikkerte veiene blir brøytet først.

Han oppfordrer folk til å sørge for å ha gode vinterdekk på bilen, holde god avstand og tilpasse farten etter forholdene.

– Brøyte- og saltbilene går hele natten fra det begynner å snø. Men spørsmålet er hvordan trafikantene takler forholdene. Folk må ha riktige dekk og beregne ekstra god tid. Det vil helt sikker bli køer, sier Bjørklund.

Håper politibilene er riktig skodd i år

Politiet ber folk om å ta advarslene om vanskelige kjøreforhold på alvor.

– Hvis ikke du har skiftet til vinterdekk, så bør du holde deg hjemme. Det er rett og slett dumt å kjøre med sommerdekk nå, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt.

Operasjonslederen sier at politiet kommer til å følge med i trafikken tirsdag morgen, og straffe de som tar sjansen på å kjøre uten gode nok dekk.

– Du kan få både bøter og miste førerkortet. Du risikerer også å havne i en trafikkulykke, sier Sandberg.

Også for to år siden gikk politiet ut advarte om at man kunne miste førerkortet ved å ikke godt nok skodd på vinterføre. Samme dag endte en politibil med sommerdekk i grøfta i Rakkestad.

Sandberg håper kollegene har tatt sine forholdsregler og skiftet dekk på alle bilene i år.

– Det bør de virkelig ha gjort. De som har ansvar for å skifte dekk bør gjøre det, og de som skal kjøre bør se etter at det er gjort. Vi får håpe at vi ikke går på en slik blemme igjen, sier han.