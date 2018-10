– Han var godt likt, jeg husker han som en blid, hyggelig, og snill mann, sier en kilde som kjente den drepte fra fotballmiljøet.

Den unge mannen som mandag ble knivstukket og drept i en leilighet på Majorstua i Oslo, var en sentral del av fotballklubben på hjemstedet Mysen i Østfold.

Han sluttet selv med fotball da han var juniorspiller, men han ble værende som en aktiv del av klubbmiljøet i forbindelse med sosiale tilstelninger.

Tirsdag kveld skulle klubben i hans hjerte ha kjempet om opprykk til 5. divisjon. Isteden samlet spillere, trenere og ledere seg til en følelsesladd minnemarkering på klubbhuset.

– Vi prøver å samles på forskjellige steder i kveld. Vi er et miljø hvor det finnes mange spillere som har tilknytning til Oslo, og vi vil tilby et opplegg der de måtte være, sier leder i fotballklubben, Per Egil Aas, til NRK.

– En blid og aktiv gutt

Også resten av lokalsamfunnet er sterkt preget etter drapet, forteller ordfører Erik Unaas i Eidsberg.

Han beskriver avdøde som en blid, synlig og aktiv gutt i samfunnet.

– Han var en blid gutt med en stor omgangskrets og som var aktiv i mange miljøer her. Det er veldig mange som føler med familien i dag, og er i dyp fortvilelse over det som har hendt, sier Unaas.

Kommunen har iverksatt sitt kriseteam og er forberedt på å bistå mannens pårørende.

– På en slik dag føles det ut som om nesten alle kjenner alle. Det gjør sorgen ekstra sterk. Det er mange som er berørt og involvert, sier Unaas til NRK.

LAGT NED BLOMSTER: Noen har lagt ned blomster etter at mann ble funnet drept i en leilighet mandag. Foto: Martin Roalsø / NRK

– Vi prøvde å ringe da han ikke kom på jobb

Leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, fortalte på en pressekonferanse tirsdag at ingen er pågrepet for drapet.

Politiet jobber med å kartlegge informasjon rundt avdøde, leiligheten og annen type informasjon som kan være nyttig i drapsetterforskningen.

Mannen jobbet i Oslo sentrum, 15 minutter med kollektivtrafikk unna leiligheten der han ble funnet drept.

Den daglige lederen ved arbeidsgiveren sier til NRK at de forsøkte å få kontakt med avdøde mandag.

– Vi prøvde å ringe ham i går da han ikke kom på jobb. Politiet kontaktet oss rimelig fort etterpå. Det er en situasjon man som arbeidsgiver håper man aldri kommer opp i.

Han forteller videre at de ansatte ved bedriften ble informert om saken tirsdag.

– Vi har hatt samtaler med dem. Det ble mottatt med sjokk. Fullstendig sjokk, sier daglig leder.