Den unge kunstneren Oda Godberg har malt et stort bilde av idrettsprofiler i en restaurant i Oslo, men har ennå ikke mottatt betaling.

Hun ble lovet 25.000 kroner for jobben og har brukt over 100 timer på prosjektet.

Foreningen Norske Billedkunstnere anslår at de mottar rundt 200 henvendelser om manglende betaling fra sine medlemmer årlig.

Norges museumsforbund avviser påstander om dårlig betalingsvilje blant norske museer.

Restauranten Godberg malte bildet for, avviser påstanden om at unge kunstnere blir tatt useriøst og håper å kunne betale henne snart.

– Jeg har purret veldig mange ganger, sier Oda Godberg.

Inne i et restaurantlokale i Oslo har den unge kunststudenten malt et stort bilde av en rekke idrettsprofiler – blant andre fotballstjernene Erling Braut Haaland og Lionel Messi.

Da hun tok oppdraget ble hun lovet 25.000 kroner for jobben. Men pengene har hun ikke sett noe til.

– Jeg har brukt over 100 timer på dette prosjektet totalt, i tillegg har jeg brukt masse penger på materialer for å få malt det.

24-åringen fra Halden mener hun som ung kunstner ikke blir tatt seriøst av oppdragsgiveren. Det avviser restauranteieren. Les hele hans svar lenger ned i saken.

– Jeg har purret. Den eneste meldingen jeg fått tilbake er at det kommer neste uke eller neste uke der igjen, sier Godberg.

Det er to måneder siden kunstverket sto ferdig.

Kunstnerforening: – Tilfeller i alle deler av bransjen

For ett år siden publiserte den engelske The Artists Information Company en stor rapport om problemstillinger kunstnere står i.

Rapporten viser at kunstnere blir behandlet dårligere enn arbeidstakere ellers i samfunnet. Flere får liten eller ingen betaling på oppdrag.

Steffen Håndlykken, styreleder i Unge Kunstneres Samfund. Foto: Jan Khür

Den samme problemstillingen gjelder i Norge, ifølge Unge kunstneres samfund.

– Dette er tilfeller vi ser i alle deler av bransjen. Helt fra kaféoppdrag og opp til Nasjonalmuseet, sier styreleder Steffen Håndlykken.

Han ber om en holdningsendring blant oppdragsgivere som inngår avtaler med unge, norske kunstnere som Oda Godberg.

– Kunstnere har et ansvar for å lage ordentlige avtaler, men det største ansvaret ligger hos de som bestiller dem til å lage verk, sier Håndlykken.

Nasjonalmuseet sier i en generell kommentar at de er opptatt av at kunstnere skal få riktig betalt. De forholder seg til avtalen mellom stat og kunstnerorganisasjoner om utstillingsvederlag.

Oda Godberg understreker at hun ikke vil sutre, men heller fortelle om et stort problem blant mange kunstnere. Foto: Oda Godberg

Norges museumsforbund, som representerer 124 norske institusjoner, har merket seg at flere kunstnerorganisasjoner har stilt spørsmål rundt betalingsviljen til norske museer.

– Vi kjenner oss ikke igjen i dette, fordi det finnes retningslinjer for utstillingsvederlag og ordninger med kunstnerhonorar, sier generalsekretær Liv Ramskjær.

Får støtte fra flere

Foreningen Norske Billedkunstnere anslår at de mottar rundt 200 henvendelser om manglende betaling fra sine medlemmer årlig.

– Vår erfaring er at mange har en idé om at kunstnere gjerne jobber gratis, sier juridisk rådgiver Kim Erik Dahlskås.

Kunststudentene Jørgen Bryn og Oda Godberg. Foto: Nova Maria Huus Mjøen

Oda Godberg mener problemet kan ødelegge karrieren for enkelte.

– Jeg er ikke her for å sutre eller for at folk skal synes synd på meg. Men dette problemet gjelder veldig mange som opplever det samme, sier Godberg.

Avviser påstand om dårlig behandling

NRK har vært i kontakt med restauranten hun malte bildet for. De kjenner seg ikke igjen i påstanden om at unge kunstnere blir tatt mer useriøst.

– Kunstneren er også klar over den økonomiske situasjonen til bedriften, så den påstanden er det ingen hold i, sier styrelederen i restauranten.

Han håper å kunne betale Godberg den avtalte summen snart.

– Når arbeidet ble startet, til den ble ferdig, så forventet vi bedring i den økonomiske situasjonen og en tilføring av kapital. Den skal være på plass veldig snart, sier han.

