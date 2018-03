To milliarder kroner på avveie avslørt via minibanker

Nylig ble tre menn fra Østfold dømt til flere års fengsel for å ha tappet eget selskap for 7,2 millioner kroner og tatt ut pengene via sveitsiske bankkort i norske minibanker.

Svindelen skjedde ved at de hadde opprettet et fiktivt selskap på Malta, der falske fakturaer ble sendt til deres norske selskap. Pengene som ble utbetalt til konto i Malta, ble videreført til banker i Liechtenstein og Sveits.

I den sveitsiske banken fikk de tre mennene bankkort, som virket i norske minibanker. Jevnlige uttak her fikk Skatteetaten på sporet av den økonomiske kriminaliteten.

Skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen kan notere seg for avsløring av godt over to milliarder kroner i unndratte inntekter og skjulte formuer etter at de startet kontroll av uttak med utenlandske minibankkort. Foto: Skatteetaten

Skatteetaten bekrefter at de siden 2013 har avslørt 255 slike saker, der det er avdekket 960 millioner kroner i inntekter som er unndratt beskatning, og 1,275 milliarder kroner i skjulte formuer.

– Dette har vært en meget god og treffsikker kontrollmetode hvor vi har avdekket mange saker og betydelige beløp i skatt som er skjult i utlandet, og som vi ikke ville ha kunnet avdekke uten denne metoden, sier skattekrimsjef i Skatt øst, Jan-Egil Kristiansen.

Nettverk i utlandet

En av de større sakene som er avslørt gjennom bruk av utenlandske bankkort gikk for retten i februar i fjor.

Tre personer drev virksomhet med salg av innholdstjenester på mobiltelefoner i det norske markedet. De hadde bygget opp et nettverk av selskaper i Gibraltar, Hongkong, Belize og Thailand.

Flere av disse selskapene ble brukt til å føre 83 millioner kroner ut av landet. Pengene ble så flyttet mellom disse selskapene før de blant annet ble tatt ut i norske minibanker.

Dermed gikk de i garnet til norske skattemyndigheter, som overvåker kortbruken generelt. Politiaksjon med ransaking og beslag førte til at svindelen ble avslørt.

To av de tre ble dømt til fengsel i tre år og en måned, og tre år og elleve måneder. De ble også fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i fem år.

Ikke overvåking

Finans Norge er hovedorganisasjonen for bankene som eier minibankene, der pengene fra de ulovlige transaksjonene tas ut.

Kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, Jan Erik Fåne, er fornøyde med at Skatteetaten jakter på ulovligheter som skjer via minibankene.

Minibankuttak med utenlandske bankkort har blitt en solid kilde til avsløringer av skjulte formuer og inntekter som er unndratt beskatning. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Der det er grunn for å tro at penger er unndratt beskatning, er det bra med et kontrollsystem som kan avdekke dette gjennom metoder som Skatteetaten har hjemmel til å bruke. I slike sammenhenger er det et viktig samfunnsansvar for bankene å bidra.

Finans Norge understreker at dette ikke er overvåking av minibankkunder på generelt grunnlag, men der man har grunn til å tro at det foregår uønsket aktivitet.

– I et stadig mer digitalisert samfunn, vil man måtte misbruke ulike banktjenester for å gjennomføre økonomisk kriminalitet, sier Fåne.