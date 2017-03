Tilbyr skogvern ved Linnekleppen

Sju grunneiere i Marker og Rakkestad har gått sammen og tilbyr å verne tilsammen 1150 dekar skog i et område sør for Linnekleppen. De viktigste miljøkvalitetene er trolig knyttet til at området er lite påvirket av moderne skogbruk, skriver Glommen Skog tilbudet til Fylkesmannen i Østfold.