– Det er dramatisk, sier den ene av de to til NRK.

Han ble overrasket over at han var anmeldt av sin tidligere arbeidsgiver Bertel O Steen. Den andre anmeldte ønsker ikke å si noe.

Politiadvokat Jahn Schei i Øst politidistrikt bekrefter at politiet har startet etterforskning.

– Vi har mottatt en anmeldelse og starter innledende etterforskning. Men vi har ikke tatt ut noen formell siktelse, sier han.

De to tidligere lederne er anmeldt for økonomisk utroskap og bedrageri i kjølvannet av konkurser i selskapene To Jo og Salibor, som bygde om varebilchassis fra Bertel O Steen til minibusser.

I retten

Etter konkursene bokførte Bertel O Steen i Østfold et tap på 39,5 millioner kroner.

Bilkonsernet startet en gransking og har sendt erstatningskrav til flere, blant annet tre revisjonsselskaper og tidligere ledere i Bertel O Steen, To Jo og Salibor.

Et av kravene behandles nå i Sarpsborg tingrett. Bertel O Steen Østfold krever 23

Tingrettsdommer Sverre S. Aarmo har med seg sakkyndige meddommere i To Jo-saken. Både Eivind Guldbakke og Håvard Waage Løken er revisorer Foto: Anne Ognedal / NRK

millioner kroner av daglig leder, styret, revisor og revisjonsselskapet til To Jo.

Under denne rettssaken kom det fram at det ikke er holdepunkter for at de to tidligere lederne i Bertel O Steen har puttet penger i egne lommer.

Skjult kreditt

Men selskapet har tapt penger på konkursene og ber politiet fremme et erstatningskrav mot de to tidligere lederne dersom det blir en straffesak.

I tingretten kom det fram at i begge selskapene som er konkurs, skal det ha gått flere måneder fra varebilchassiene ble levert til det ble sendt faktura.

Da konkursene var et faktum var det mange chassis som det enda ikke var sendt regning for, og Bertel O Steen tapte millioner.

– Dette er et tap Bertel O Steen har påført seg selv, sier advokat Joar Heide, som representerer den tidligere daglige lederen og styrelederen i To Jo.

Advokat Joar Heide fra advokatfirma Ræder representerer tidligere daglig leder og styreleder i To Jo as. Foto: Anne Ognedal / NRK

Han mener hans klient ikke har drevet for bilfirmaets regning, men at det var de som ga To Jo kreditt ved å fakturere seint.

Krav til revisor

Bertel O Steens prosessfullmektig, advokat Magnus Hellesylt mener at kreditten har vært skjult for andre enn en leder i Bertel O Steen og To Jo.

– Bertel O Steen har ikke erkjent medvirkning, sier Hellesylt.

advokatfullmektig Hanna Faksvåg og advokat Magnus Hellesylt fra advokatfirmaet Wiersholm representerer Bertel O Steen. Foto: Anne Ognedal / NRK

Han begrunner det med at avdelingen i Fredrikstad drev relativt selvstendig og at faktureringen ble gjort av én person, og i tillegg har det vært svikt hos selskapets eksterne revisor.

Og i retten kom det fram at Bertel O Steen har sendt et krav til deres tidligere revisjonsselskap, Deloitte.

– Deloitte har ikke mottatt noen stevning om dette. Dersom det skjer, vil vi avvise ethvert ansvar, skriver Elisabeth Evjen i Deloitte Norge i en e-post til NRK.