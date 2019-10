Tidenes mest sette julekalender er tilbake

Det er bittersøtt for søstrene Hilde og Hanne Hagerup. «Snøfall»-historien, som de skapte sammen med pappa Klaus Hagerup, kommer tilbake til TV-skjermene i år.

Det skjer samtidig med at det er ett år siden faren gikk bort.

Klaus Hagerup ga ut bok sammen med Lisa Aisato i 2017. Foto: Privat

Døtrene legger ikke skjul på at sorgen fortsatt er rå. Men en ting vet de. At Snøfall-universet nå er på banen igjen, ville gledet forfatterfarens lekne og entusiastiske hjerte.

– Pappa sa at han skrev ikke for barn. Han skrev som et barn. Å forene hans tilnærming med NRK Super, som er så utrolig flinke til å ta barn på alvor, det var helt fantastisk. Det fikk oss ned på barnehøyde med en gang, sier Hanne Hagerup – som hadde grunnideen til «Snøfall» allerede i 2012.

Blir også bok

Serien ble en seersuksess av dimensjoner da den entret TV-skjermene i 2016. Den er tidenes mest sette julekalender på NRK og kan skilte med at hele 1,8 millioner seere samlet seg foran skjermene på julaften.

– Vi kjente på det alvoret og ansvaret, det at ikke alle har en like all right jul. For oss var det derfor viktig å skrive en inkluderende serie og formidle at familie ikke trenger å være biologi. Og så ville vi formidle fantasi og glede ved å lansere ideen om at vi alle kanskje er bitte litt nisse – innerst inne, sier Hilde Hagerup.

Forfattersøstrene Hilde og Hanne Hagerup skrev manus til «Snøfall» sammen med faren Klaus. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Nytt om «Snøfall» er ikke bare at den er årets NRK-julekalender i desember. Den er også blitt til bok, ført i pennen av nettopp Hagerup-søstrene.

– Det har vært veldig moro å få utvide fortellingen i bokform. Her har vi kunnet gå i dybden og bore dypere i Selma, Håkon, Ruth og Julius, forteller Hilde til NTB.

«Snøfall» ble en kjempesuksess på norske TV-skjermer. Foto: Oslo Nye Teater

Faren betydde mye

Begge skulle ønske at faren fikk med seg bokslippet.

– Det er godt å tenke på at han fikk sett serien på TV og at han også fikk med seg teaterpremieren. Det var noe han bestemte seg for, den skulle han på, sier Hilde.

Hun nikker bekreftende til at far Hagerup har betydd mye for hennes egen skrivekarriere.

– Hvor hadde jeg vært uten entusiasmen hans og alle historiene jeg vokste opp med, spør hun.