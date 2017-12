Syv ørsmå marginer som kan avgjøre cupfinalen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

1. Formen

Sarpsborg 08 havnet 14 poeng og ni plasser foran Lillestrøm på tabellen. Men vel så interessant er det at sarpingene har vært så gode i høst.

SARPING: Karl-Petter Løken har vokst opp i Sarpsborg, og innrømmer at patriotismen våkner når laget har havnet i cupfinalen. Foto: Anders Rove Bentsen / NRK

Siden fellesferien har de tapt bare to kamper: Det oppsiktsvekkende 5-0-tapet mot Tromsø og 2-1-tapet mot tabelljumbo Viking for en måned siden.

Lillestrøm har tapt fem av de siste åtte kampene.

– Cupfinale handler først og fremst om dagsformen. Men formen betyr litt, så her har nok Sarpsborg en ørliten fordel, sier NRKs fotballekspert Karl-Petter Løken.

2. Underlaget

GLEDER SEG: Sarpsborg 08-trener Geir Bakke tapte cupfinalen mot Rosenborg for to år siden. Nå mener han alt ligger til rette for revansje. Foto: Lotte Olsen Jessa/NRK

– Vi møter et gresslag som er vant til å spille på gress, sier Sarpsborg 08-trener Geir Bakke.

Han sier det når han skal underbygge at dette er en «50/50-kamp». Og jevnt mener han det er til tross for at hans lag har gjort det klart best i serien.

Sarpsborg spiller nemlig sine hjemmekamper på kunstgress, mens Åråsen stadion er gresslagt – akkurat slik finalearenaen Ullevaal er.

Ser vi på statistikken, er det imidlertid vanskelig å se noe klart mønster.

På de ti siste seriekampene mellom de to lagene, har Lillestrøm tatt 15 poeng. Åtte av dem er hjemme på sitt eget naturgress, mens syv er tatt borte på kunstgress. Sarpsborg har tatt syv poeng på sitt kunstgress, mens de har tatt fem poeng på Lillestrøms gressmatte.

– Jeg tror det er marginalt hvor mye underlaget betyr i en enkeltkamp, sier Løken.

3. Best mot de beste

Sarpsborg 08 har hatt en noe uvanlig vane denne sesongen: De har ofte snublet mot de dårligste lagene.

På de 14 kampene de har spilt mot lagene som til slutt endte på øvre halvdel av tabellen, har de kun tapt én gang. Det skjedde mot Rosenborg 1. mai.

Mot de andre topplagene har det endt med seks seire og syv uavgjort.

– De har nok tatt flere poeng mot lag de burde slått enn motsatt, sier Løken.

Mot lagene fra den nedre delen av tabellen har det altså endt med fire tap og fem uavgjort.

Med andre ord:

Ut fra resultatene i år ville Sarpsborg 08 hatt bedre muligheter mot et bedre lag enn Lillestrøm.

4. Den siste opplevelsen

Karl-Petter Løken har spilt noen cupfinaler, og har erfart at det kan være vanskelig å prestere i finalen dersom det har gått lang tid siden forrige kamp av betydning.

Som om det er mulig å miste formen og intensiteten.

Derfor mener han det er en liten fordel for Sarpsborg at de kjempet om andreplassen på tabellen så sent som sist helg, mens Lillestrøm ikke hadde stort å spille for.

Men:

Opplevelsene fra serieavslutningen er nok blandede for Sarpsborg-spillerne. De rotet bort en 2-0-ledelse mot Molde, og dermed glapp andreplassen på tabellen. Tredjeplassen ble sikret fordi Strømsgodset tapte på overtid mot Aalesund.

– Det var en rar og merkelig stemning etter kampen. Vi glapp sølvet, men fikk samtidig bronsen, sier Bakke selv.

KUNNE VÆRT SØLV: Det var med blandede følelser Sarpsborg-spillerne mottok bronsemedaljene i serien sist helg. De hadde nemlig sølvet i lomma lenge da de ledet 2–0 over Molde. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Samtidig vant Lillestrøm sin siste kamp. Løken tror sånt kan spille inn.

– Det er nok litt urovekkende for Sarpsborg at de ikke klarte å holde på 2-0-ledelsen i Molde, sier han.

5. Evnen til å tåle motgang

– I cupfinalen har det noe å si hvem som scorer først, sier Sarpsborg-treneren, også det for å understreke marginene som gjør cupfinalen så åpen.

For hans del får vi inderlig håpe at Lillestrøm ikke scorer først.

Denne sesongen har nemlig Sarpsborg 08 ranet til seg «bare» 11 poeng i kamper der de har havnet under. Det utgjør 22 prosent av poengene deres.

SNUOPERASJON: Erling Knudtzon scoret et av målene for Lillestrøm da de snudde vant 4–1 mot Tromsø etter først å ha havnet under tidligere denne sesongen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Lillestrøm har derimot hentet 14 av sine poeng i en tilsvarende situasjon, noe som utgjør 38 prosent av poengene de har hentet.

– Dette handler om den mentale styrken du har når du kommer under. Slikt betyr ekstra mye i en så stor kamp som cupfinalen, for da er det enda tyngre å havne under. Her kan Lillestrøm ta med seg opplevelsene av å ha klart det tidligere i sesongen, sier Løken.

6. Cupfinale-erfaring

For cupfinalen er noe veldig spesielt, og enkelte spillere kan bli satt ut av alt det uvanlige.

Fem Sarpsborg 08-spillere var med også for to år siden da laget spilte seg til cupfinalen. En av dem, Joachim Thomassen, satt riktignok på benken, mens mannen som var kaptein sist de var i cupfinalen, Ole Heieren Hansen, i år har spilt svært lite og neppe starter cupfinalen heller.

I tillegg har de Ole Jørgen Halvorsen som spilte cupfinalen for Odd i 2014 (fikk 25 minutter som innbytter).

Trener Geir Bakke har vært assistent under cupfinalene både i Vålerenga, Stabæk og Molde, og har i tillegg trent Sarpsborg til cupfinale i 2015.

Hos Lillestrøm er det færre med erfaring fra cupfinaler.

Frode Kippe har riktignok spilt to av dem før (i 2005 og 2007), mens Tomas Malec var i Rosenborg-stallen da de slo Sarpsborg 08 for to år siden.

Trener Arne Erlandsen har spilt fem cupfinaler selv, både for Lillestrøm og Strømsgodset.

Karl-Petter Løken er usikker på hvor mye det egentlig har å si at spillerne har vært gjennom dette før. Men han tror det er viktig at trenerne vet hva de går til.

– Det er en så spesiell begivenhet. Ta en ting som tidspunktet (kampstart klokken 13.15). Du spiser ikke middag først, så det er en slags utvidet frokost-variant. Det er viktig å ha en trenerne som har vært med på dette før, sier Løken.

7. Hvordan lagene står til hverandre

– Vi må sørge for at vi er der vi møtte dem i våres. Da var vi ett steg foran hele tiden, sier Geir Bakke.

Han snakker om kampen på bortebane 16. mai der Sarpsborg var best på det meste og vant 2–1. Da fungerte stort sett alt bedre enn kampen på Sarpsborg stadion 10. juli da hjemmelaget rotet bort ledelsen mot Lillestrøm, selv om romerikingene hadde en mann utvist i mer enn en halvtime.

For egentlig mener han de to lagene «står bra til hverandre», og Bakke føler seg trygg på hva som møter dem.

Karl-Petter Løken mener Arne Erlandsen har gjort Lillestrøm mer lillestrømske etter at han tok over treneransvaret.

– Erlandsen har vært en god trener for LSK. Med den stilen de har nå får du bruk for kraften til Kippe og farten til Knudtzon. Inntil de får enda bedre i spillermateriell, så bør de spille sånn. Sarpsborg er mer dynamisk og har flere strenger å spille på. Men de kan også være sårbare for fart bak. Det er ikke noe lyn i forsvaret der, sier Løken.