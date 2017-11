Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det så lenge ut til at Sarpsborg 08 skulle sikre sølvet, men Moldes Björn Bergmann Sigurdarson snudde kampen da han ordnet 2-2 i det 74. minutt på hjemmebane.

Det var også lenge usikkert om gjestene ville ta bronsen. Men Strømsgodset slapp inn to mål mot Aalesund, og dermed gikk bronsen til slutt til Sarpsborg 08.

Bjørn Bergmann Sigurdarson spilte en nøkkelrolle for Molde og scoret begge målene for hjemmelaget.

– Det er det vi ville i dag. Jeg ville score i dag. Det er viktig for oss, sier Bjørn Sigurdarson til Eurosport etter kampen.

Solskjær fornøyd med sølvet

Ole Gunnar Solskjær var tydelig fornøyd etter å ha sikret sølvet etter uavgjort, til tross for dårlig start på kampen.

–Vi viser at vi kan i andre omgang, og det er godt. Det har vært en bra sesong. Det betyr litt ekstra kroner i kassa. Vi vil alltid prøve å utfordre Rosenborg, sier Molde-treneren til Eurosport etter kampen.

– Hva har Bjørn betydd for dere?

– Bjørn har vært kjempegod. Etter skaden fikk vi lappet han sammen. Han har vært super. Viktig for gruppa og et forbilde for alle sammen, sier Solskjær til Eurosport.

Sarpsborg 08 ledet lenge

Kristoffer Zachariassen sikret 2-0 til Sarpsborg 08 i det 55.miinutt. Fire minutter tidligere hadde Patrick Mortensen ordnet 1-0.

SARPSBORG 08 LEDET: Gjestene ledet kampen lenge, men Molde og Bjørn Bergmann Sigurdarson kom tilbake i andre omgang. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Håpet levde ut i andre omgang, men Molde kom tilbake, og Bjørn Bergmann Sigurdarson lagde to mål for hjemmelaget.

Det var på forhånd klart at vinneren av søndagens oppgjør mellom Molde og Sarpsborg 08 ville stikke av med sølvet i Eliteserien 2017, men Molde kunne klare seg med uavgjort mot gjestene.

Rosenborg har allerde sikret seg gullet. Det ble delt ut på lerkendal forrige helg.

Neste helg kan Sarpsborg 08 ta enda en medalje når skal de spille cupfinale mot Lillestrøm.