Supportere kan bli anmeldt etter FFK-nedrykk

Både underveis i kampen og særlig etter at dommeren blåste av, kokte det over for flere av supporterne som hadde tatt turen til Notodden.

Det ble blant annet kastet ølbokser og flasker inn på banen fra bortetribunen. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Ifølge politiet var det utelukkende medlemmer av grupperingen «Supras» som skapte problemer.

– Det var særdeles dårlig oppførsel fra rundt 30 supportere fra en gruppe som kaller seg for Supras. Det var virkelig ikke bra i det hele tatt. Grupperingen Plankehaugen oppførte seg fint, dem var det ingenting å utsette på, sier operasjonsleder Aadne Røilid i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Blant tingene politiet har registrert i sin logg fra kampen finner man:

Supporterne brukte kinaputter og bengalske lys på tribunen.

Det ble spyttet etter spillere, dommere og vakter underveis i kampen.

Det ble kastet lightere, flasker og ølbokser inn på banen.

Flere av Notoddens reklameskilt ble slått og sparket i stykker.

To personer forsøkte å storme banen etter FFKs første scoring.

Det var flere tilfeller av at folk ble sjikanert.

FFK-supportere spyttet etter egne spillere, dommere og vakter. Foto: Sebastian Nordli/NRK

I tillegg observerte NRKs reporter på stedet at det ble kastet bengalske lys etter FFK-spiller Patrik Karoliussen etter kampslutt, og en rekke supportere sang «homser og kjerringer» til Fredrikstads spillere.

– Det ble ikke gjort noen innbringelser lørdag, men det ble gjort flere observasjoner som kan føre til anmeldelser i etterkant. Forholdene blir også rapportert til Norges Fotballforbund, sier Røilid.

Etter kampslutt ble det kastet bengalske lys etter Fredrikstads midtbanespiller Patrik Karoliussen. Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Ikke bra

Daglig leder Joacim Heier har forståelse for at supporterne var frustrerte og sinte etter nedrykket. Han mener likevel at enkelte dro det altfor langt.

Daglig leder Joacim Heier i Fredrikstad Fotballklubb er lite fornøyd med at enkelte supportere ødela reklameskiltene til Notodden. Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Det er ikke bra. Jeg skulle selvfølgelig ønske at vi holdt oss på et nivå hvor vi ikke ødela skilter og hetset egne spillere. Men skuffelsen er forståelig, sier han.

Flere av spillerne, blant dem Edvard Skagestad, Patrik Karoliussen og Ulrik Flo, måtte tåle å få krasse ord kastet etter seg da de snakket med supporterne etter kampslutt.

– Det var en blanding av alkohol og folk som bryr seg om klubben. Jeg er glad for at folk bryr seg så mye om klubben og viser engasjement. Men til syvende og sist må også de forstå at vi også er mennesker som ønsker å lykkes med fotballen, sier Skagestad.

Dan André Syversen, som er kontaktperson i supportergruppa «Supras» sier det var mye følelser etter kampen, og at det var dette som fikk det til å koke over.

– Noe av det som ble sagt til spillerne var over kanten, samtidig tror jeg de forstod at det var mye frustrasjon. Vi kommer til å snakke med spillerne, og forklare at dette ikke er slik vi egentlig er, sier han til NRK, men legger til at ikke alt som politiet beskriver ble gjort av «Supras»-medlemmer.

Fryktet å bli slått ned

Også Ludvig Begby gikk bort til fansen etter kampslutt. Men istedenfor hets, ble han tatt imot med trøst og klemmer.

– Jeg har vært her i mange år og har fått et personlig bånd med flere av supporterne. Jeg måtte bare bort og beklage, sier han og legger til:

– Jeg fryktet å bli slått ned. Men det får de bare gjøre hvis det er det de føler trengs. Jeg følte at jeg måtte bort og beklage. Hvis jeg hadde stått der som supporter, så hadde jeg også vært sint. Jeg står her som spiller og er fly forbannet, jeg vet hvordan de har det.