Stortingspolitiker nektes å besøke tollstasjonen

– Dette er helt nytt! Det har aldri vært praktisert slik tidligere, sier stortingspolitiker Stein Erik Lauvås.

Gjennom sine ti år som ordfører i grensekommunen Marker, var han stadig vekk innom den viktige grensestasjonen på Ørje.

Noen ganger alene, andre ganger tok han med rikspolitikere på omvisning for å se på inngangsporten til Norge på veien fra Stockholm.

– Bare tøys

Planen var at han og en gruppe partifeller også skulle dit denne uka.

Men etatsstyringsseksjonen i Finansdepartementet sier nei, og begrunner avslaget med at besøk av stortingspolitikere normalt skal organiseres gjennom Stortingets komiteer og at «dialog med enkeltrepresentanter må begrunnes i hvert særskilte tilfelle».

– Slike besøk har ikke vært noe problem i verken private bedrifter eller på kommunale arbeidsplasser. Det har ikke vært noe problem i statlige bedrifter heller, men nå har det blitt et problem. Det er bare tøys! tordner Lauvås, som mener et besøk er ekstra aktuelt siden tolletaten har blitt endret mye den siste fireårsperioden.

PÅ GRENSEN: En gruppe fra Arbeiderpartiet ønsker å besøke Ørje tollkontor i valgkampen. Det får de ikke lov til. Foto: Tollvesenet

Jensen: – Kjenner ikke saken

Toppkandiaten til Arbeiderpartiet i Østfold ved valget mener det finnes veier for å omgå beslutningen. Men trolig finner gruppa på noe annet denne torsdagen i stedet.

Han mener dette handler om prinsipper, og oppfordrer Finansminister Siv Jensen til å ta affære.

– Hun må ta en prat med sine folk og rydde opp. Selvfølgelig skal statlige bedrifter være tilgjengelige for folkevalgte, sier Lauvås.

Siv Jensen sier til NRK at hun ikke kjenner til verken søknaden fra Arbeiderpartiet eller avslaget de har fått.

UKJENT: Finansminister Siv Jensen kjenner ikke til hvorfor Arbeiderpartiets delegasjon har fått nei til å besøke Ørje tollkontor. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

– Er du kjent med at det er gjort noen endringer i praksisen for slike besøk?

– Nei, sier Jensen.

Vil unngå valgkamp

Når NRK spør ledelsen ved tollkontoret på Ørje hvorfor slike delegasjoner ikke er velkomne, henvises vi via tollregionen og videre til Finansdepartementet.

På veien får vi opplyst at praksisen er strammet de senere årene slik at det nå er Finansdepartementet som avgjør hvem som får besøke tollkontoret.

«Statsministerens kontor har gitt kjøreregler for underliggende etaters kontakt med stortingskomiteene (kapittel 10.3 i hefte «Om forholdet til Stortinget – enkelte spørsmål i forholdet mellom regjeringen og Stortinget»). Her fremgår blant annet at underliggende etater i utgangspunktet ikke skal møte noen av Stortingets organer uten at statsråden er informert og gitt anledning til å være til stede», skriver Helene Megaard i Finansdepartementet til NRK.

Hun opplyser videre at departementet også er opptatt av at ulike politiske partier ikke skal få drive valgkamp på tollkontoret.

«Eventuelle diskusjoner om styring av etaten, budsjett og ressursdisponering er tema mellom statsråden og Stortinget, og ikke mellom enkeltrepresentanter og etatens medarbeidere lokalt», skriver Megaard.