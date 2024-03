– Det er veldig glatt nå, folk må kjøre forsiktig, sier Gisle Sveen, operasjonsleder i Øst politidistrikt.

Lørdag kveld er det såpeglatt på E6 i Østfold.

Like føre klokken 22.30 kjørte et vogntog av veien og inn i autovernet på E6 i Sarpsborg ved Solbergtårnet. Deler av veien nordgående er sperret. Det jobbes på stedet med berging.

To menn satt i vogntoget. Begge har fått lettere skader, opplyser politiet.

Knappe 15 minutter senere var det en trafikkulykke noen kilometer nordover ved Årum sydgående. To biler var involvert – ingen ble skadet.

Mister kontrollen

Glatte veier førte også til trøbbel på E6 i Moss, Rygge og Halden.

Den første ulykken i Moss skjedde ved Årvollkrysset sydgående. Den andre skjedde i Rygge ved Halmstadkrysset nordgående. Ingen personer ble skadet, opplyser politiet.

I Halden ved Svinesundsbrua nordgående var én bil involvert. Bilen skal ha sklidd og fører mistet kontrollen.

– Bilen er ikke kjørbar, og fører har smerter i nakken. Det er også meldt om glatte forhold på E6 i Halden, sa Sveen like etter klokken 21.

Såpeglatte påkjøringsramper

Begge ulykkene i Moss skjedde på påkjøringsrampene til E6. Bilene skal ha mistet grepet på veien og snurret rundt på veien og truffet autovernet.

Det var totalt seks personer involvert, tre i hver bil.

Sveen ber trafikanter senke farten og kjøre etter forholdene.

– Det er ikke ukjent at det blir glatt på denne strekningen fra Moss til Rygge. Det er av- og påkjøringsrampene til E6 som ofte blir glatt når det er underkjølt regn og mindre trafikk. Det bør folk være obs på, sier Sveen.

Det var ventet at det skulle bli sludd og snø på Østlandet lørdag. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel fra svenskegrensen til Kongsberg og fra Moss i sør til Hadeland i nord.

Glatte veier også søndag morgen

Et lavtrykk har de siste dagene gitt ruskevær med sterk vind, sludd og snø. Lavtrykket er nå i ferd med å trekke seg østover og svekkes, ifølge vakthavende meteorolog Per Egil Haga.

– Det fører til at skydekket løser seg og at det blir synkende temperatur. Det går fra pluss til minusgrader. Da vil nedbøren fryse til is. På veiene der det er vann, vil det danne seg en ishinne som kanskje ikke er så lett å se, sier Haga.

Statsmeteorolog Per Egil Haga sier man ikke skal undervurdere hvor glatt det kan bli på kort tid. Foto: Sophie Lorch-Falck

Det vil være glatt utover kvelden, natten og søndag morgen. Men søndag ettermiddag titter solen fram igjen på Østlandet.

– Det kan bli ganske kaldt i natt. Det er først når vi kommer utover dagen i morgen sola kommer og varmer. Da blir det kanskje fire-fem varmegrader.

I likhet med politiet, ber også meteorologen folk som skal ferdes ute være forsiktig.

– Man må huske å strø, salte og være litt forsiktig når man ferdes med bil og til fots, sier Haga.