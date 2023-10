Hundrevis av unge menn ble lurt til å ta opp lån og satse millioner på fiktive fotballkamper. Politiet mener et voldelig, kriminelt nettverk står bak.

På sosiale medier reklamerte to menn flittig for oddstips på forskjellige fotballkamper.

Med videoer av dyre biler, klokker og store seddelbunker lokket de til seg folk som ønsket å tjene raske penger.

I lukkede grupper ble opp mot tusen medlemmer presentert for ulike spill. Et av spillene var en fikset kamp med garantert gevinst.

Kampen ble solgt inn på følgende måte:

Svindler: Har fikset en kamp som er 100 prosent fikset. Mye penger å hente enkelt og effektivt. S Svindler: Jeg har en spiller som skal ta på seg gult kort, oddsen er 6 ganger pengene, og jeg har direkte kontakt med spilleren og alt er 100 % sikker

Flere millioner kroner

Det var kun et problem: Kampen ble aldri spilt.

– I realiteten fantes det ingen kamp. Det var bare noe jeg fant på.

Det sa en bedrageritiltalt svensk mann i 30-årene da rettssaken mot ham og tre andre personer startet tirsdag.

Påtalemyndigheten mener de kan bevise at de tiltalte har svindlet minst 38 personer for over 3,5 millioner kroner.

De hevder pengene har blitt overført til kontoer som tilhører flere personer i et organisert kriminelt nettverk, som de tiltalte selv også skal være en del av.

Tre menn og en kvinne er tiltalt i bedragerisaken. Dette er de tiltalt for:

Svensken i 30-årene Tiltalt for grovt bedrageri av minst 3,5 millioner kroner i samarbeid med mannen i starten av 30-årene. Erkjenner straffskyld. Nordmann i starten av 30-årene Tiltalt for grovt bedrageri av minst 3,5 millioner kroner i samarbeid med svensken i 30-årene. Også tiltalt for å være i bestittelse av en mindre mengde anabole steroider. Erkjenner delvis straffskyld. Svenskens ekskjæreste Tiltalt for grovt heleri og grovt bedrageri. Skal ha mottatt over 1,3 millioner kroner fra den falske gamblingvirksomheten. Hun skal også ha forledet en mann til å betale henne 530.000 kroner fordi hun måtte betale ned gjeld til en kriminell gruppe. Erkjenner ikke straffskyld. Nordmann i slutten av 30-årene Tiltalt for grovt heleri av 510.000 kroner fra den falske gamblingvirksomheten. Politiet mener han er en av hovedmennene i det kriminelle nettverket. Erkjenner ikke straffskyld.

Tidligere i år ble svensken i 30-årene, hans ekskjæreste og nordmannen i slutten av 30-årene dømt til flere års fengsel for en rekke alvorlige lovbrudd.

– Garanti om tilbakebetaling

I 2021 sa politiet til NRK at nærmere tusen personer hadde kjøpt medlemskap i gruppene der pengespillene ble reklamert for.

NRK har vært i kontakt med flere av de unge mennene som har tapt tusenvis av kroner.

Ingen av dem ønsker å fortelle åpent om hvordan de ble lurt inn i det falske gamblinguniverset.

Mens enkelte tok opp lån på flere hundre tusen kroner, har de fleste «bare» satset noen tusenlapper.

– Det ble gitt garanti om tilbakebetaling av innsats og garantert gevinst. Ingen fikk sine penger tilbake, sa statsadvokat Ingelin Hauge i sitt innledningsforedrag i retten.

De tiltalte skal ha brukt Snapchat for å nå ut til unge menn som var på jakt etter lettjente penger. Foto: Politiet

Påtar seg skylden

Svensken i 30-årene påtar seg store deler av skylden for millionsvindelen. Han erkjenner straffskyld for grovt bedrageri.

I retten sa han at han har hatt et omfattende spilleproblem i 20 år. Etter hvert begynte han å legge ut oddstips på TikTok.

Deretter gikk han over til å ta betalt for tips han la ut på Snapchat. Samtidig økte spilleproblemene, ifølge ham selv.

På et tidspunkt bestemte han seg for å dikte opp en fiktiv fotballkamp for å fylle opp egen lommebok.

– Siden alle stolte på meg, og siden de hadde vunnet tidligere, så fungerte det, sa han.

Knut Ditlev-Simonsen forsvarer svensken i 30-årene. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Nordmannen i starten av 30-årene erkjenner også grovt bedrageri.

– Jeg innrømmer og tar ansvar for det, sa han i sin forklaring.

Samtidig mener han at han ikke har hatt til hensikt å tilby spill basert på kampfiksing.

Svenskens ekskjæreste er tiltalt for grovt heleri av til sammen 1,8 millioner kroner. Hun erkjenner ikke straffskyld.

Multikriminelt nettverk

De tre tiltalte som ble dømt tidligere i år ble dømt etter mafiaparagrafen. Det betyr at retten mener de er en del av en organisert kriminell gruppe.

Mannen som politiet har utpekt som nettverkets hovedmann ble dømt til nesten ni års fengsel. Retten fant han blant annet skyldig i vold, heleri, våpen- og narkotikalovbrudd.

Nå er han tiltalt for grovt heleri i bedragerisaken. Ifølge tiltalen skal han ha mottatt 515.000 kroner som stammer fra den fiktive gamblingvirksomheten. Han nekter straffskyld.

Både svensk og norsk politi har tidligere beslaglagt våpen de mener stammer fra det kriminelle nettverket. Foto: Politiet

Dommen fra i vår er anket av de domfelte, og skal behandles på nytt i lagmannsretten. Den er derfor ikke rettskraftig.

Rettssaken som startet denne uken skal etter planen pågå frem til midten av november i Søndre Østfold tingrett.