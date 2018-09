Bakterien det er snakk om kalles Xanthomonas fragariae, og kan forårsake store skader for jordbærbøndene i landet. Den skal ikke være farlig for mennesker.

Det var Smaalenenes Avis som omtalte saken først.

Krever å få det fjernet

Bakterien har aldri vært påvist i Norge tidligere, men kan være svært smittsom. Derfor krever Mattilsynet at bøndene får den fjernet som raskt som mulig for å unngå spredning.

Katri Laubo i Mattilsynet sier det ikke er rapportert om flere bønder som har fått bakterien. Foto: Heidi Gomnæs / NRK

– Det er alvorlig. Dette er en skadegjører som man ikke har sett i Norge tidligere og skaper utfordringer for jordbærprodusenter, sier konstituert seksjonssjef i Mattilsynet, Katri Laubo, til NRK.

Hun mener det er importerte jordbærplanter som har dratt med seg bakteriene til Norge. Tidligere var det forbudt å importere, men reglementet ble endret i 2015.

– Hvis bakterien får spre seg kan det føre til at bøndene opplever et avlingstap på nærmere 70 prosent, påpeker Laubo.

Xanthomonas fragariae Ekspandér faktaboks Xanthomonas fragariae er funnet hos én jordbærprodusent på Østlandet. Dette er første gang denne bakterien er påvist i Norge.

Xanthomonas fragariae er en alvorlig planteskadegjører som kan forårsake store avlingstap i jordbær. Bakterien er ikke farlig for mennesker.

Det er iverksatt strakstiltak hos den aktuelle virksomheten for å hindre videre spredning. Mattilsynet er i gang med grundigere kartlegging og videre sporingsarbeid hos den aktuelle produsenten. Kilde: Mattilsynet.no

Fått pålegg fra Mattilsynet

En som har fått bakterien, er Eidsberg-bonden Dagfinn Mysen. Mattilsynet har oppfordret bønder som får bakterien å vente minst en vekstsesong før de kan plante nye jordbærplanter på samme jord.

For Eidsberg-bonden har nærmere 40 mål med jord blitt ødelagt etter at Mattilsynet oppdaget bakterien på en rutinekontroll for noen uker siden.

– Det var en veldig tung beskjed å få. Det var et av de beste feltene mine som ble rammet, men heldigvis står det bra til med resten av åkeren, forteller Mysen.

Han tror det kan koste millioner å få fikset problemet.

Avhengig av utenlandsk import

Bakterien skal ha kommet fra en nederlandsk produsent han og flere i bransjen importerer fra.

– Vi som holder på i denne bransjen må stille strengere krav til utenlandske produsenter i framtiden, for det er en forutsetning for min drift at jeg får inn varer fra utlandet, sier Mysen.

Mattilsynet har informert myndighetene i Nederland om situasjonen, men er usikker på om det får noen konsekvenser for eksportøren.