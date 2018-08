Mattilsynet godkjente muggent høy fra utlandet

– Det luktet som en gammel kjeller, sier Line Hylander-Andersen fra Jeløy i Moss.

Hun er en av hesteeierne fra Østfold som hadde gått sammen for å kjøpe høy fra Litauen. Forrige uke kom det en lastebil med 12 tonn høy til gården på Jeløy i Moss. Men da de inspiserte høyet, ble de skuffet.

– Det var råttent og muggent og kan ikke brukes som dyrefôr. Hvis hestene spiser det, kan de bli sjuke og i verste fall dø, sier Hylander-Andersen til NRK.

HVITT MUGG: Høyet fra Litauen var dekket av hvitt mugg. Foto: Privat

Hesteeierne hadde betalt 60.000 kroner til den norske importøren på forhånd for høyet. På grunn av lang ventetid og høye priser i Norge, valgte de å se til utlandet. Når høyet viste seg å være råttent, nektet de å la sjåføren losse og kontaktet Mattilsynet.

– Vi hadde på forhånd bedt om en fôranalyse for å forsikre oss om at det var nok næring i høyet. Men han kan jo ha sendt oss en analyse fra hvilket som helst høy, sier Hylander-Andersen.

TØRT: Hestene på Jeløy i Moss har ikke mye gress å spise. Foto: Håkon Hov Martinsen/NRK

Mattilsynet: – Skremmende import

Det er Mattilsynet som gjennomfører kontroll av dyrefôr som importeres til Norge. Det gjøres først og fremst gjennom kontroll av dokumentene som følger importen.

– Vi har ingen mulighet til å få stoppet og sjekket alt som kommer inn til landet for smittestoffer på grensa. Det er ikke aktuelt, sier seksjonsleder for dyrehelse i Mattilsynet, Anne Marie Jahr.

FRARÅDER IMPORT: Anne Marie Jahr er seksjonsleder for dyrehelse i Mattilsynet. De advarer mot all import av fôr fra Litauen. Foto: Mattilsynet

Tørken i sommer har gjort det vanskelig å få tak i grovfôr, og mangedoblede priser gjør at flere hesteeiere ikke har råd til å beholde hestene sine. Mattilsynet merker at flere ser til utlandet for å få tak i mat til dyra.

– Det er en omfattende import, og vi syns det er veldig skremmende, sier Jahr, som ber hesteeierne satse på å bruke det fôret som er i Norge.

– Nå må man ha andre fôrforslag på menyen enn til vanlig. Øk mengden av kraftfôr, så lenge det er forsvarlig, og bruk andre alternative forslag.

Tok en sjanse

I Moss har hesteeierne fått refundert pengene de betalte for det råtne høyet. Den norske importøren sier til NRK at han har dokumentasjon på at høykvaliteten er i orden og at den var godkjent av Mattilsynet. Høyet har blitt solgt videre til en ny kunde som ikke så noen problemer med høyet.

FLERE TONN: Hesteeierne i Moss fikk flere tonn høy levert fra Litauen, via en norsk importør. Foto: Privat

Det er ikke ulovlig å importere høy fra Litauen, men Mattilsynet advarer mot import av fôr fra land med sykdommer som ikke er vanlig i Norge.

Hesteeierne i Moss forteller at mangelen på godt fôr i Norge gjorde at de var villig til å ta en sjanse de vanligvis ikke ville gjort.

– Man ønsker jo å gå vinteren i møte uten bekymringer. Vi hadde aldri importert fra Litauen hvis det ikke hadde vært for at det er så lite å hente her hjemme, sier Hyland-Andersen.

– Vi går ikke på den igjen. Nå skal vi bestille høy fra Island.