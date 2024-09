Saken oppsummert: Solveig Martinsen i Rakkestad fanget en sjelden hoggormfødsel på film.

– Plutselig tøt det noe ut av rumpa på den.

Solveig Martinsen var raskt fremme med telefonen da en litt tykkfallen slange dukket opp utenfor huset hennes.

– Det var mannen min som oppdaget den da den krøp over veien. Han mente den var unaturlig tykk.

Og plutselig kommer noe til syne ut fra bakenden på hoggormen.

Solveig Martinsen er en ivrig naturvanker, og tar gjerne bilder av ting hun finner. Foto: Privat

En tynn, liten pose som plutselig sprakk, forklarer Martinsen, som klarte å fange noe av hendelsen på film.

– Vi så slimposen komme ut, og så krøp ungen av gårde.

I sommerhalvåret kan Martinsen nesten daglig se hoggormer i nærområdet i Rakkestad. Men selv om hun har vært stasjonert der i nærmere 40 år, så har hun aldri vært vitne til en hoggormfødsel.

– Vi har en del hoggorm på tomta vår, men dette hadde jeg aldri sett før!

Det er et sjeldent syn å se en hoggormfødsel. Her har hoggormmamma akkurat gjort seg ferdig. Du trenger javascript for å se video. Det er et sjeldent syn å se en hoggormfødsel. Her har hoggormmamma akkurat gjort seg ferdig.

Hoggormen er fredet i Norge, men Kjeld Henrik er én av tre som får lov til å fange dem.

Zoolog: – Er ikke alle forunt

Selv ikke Dag Dolmen er vant til å se hoggorm-fødsler i virkeligheten. Han er pensjonert zoolog ved NTNU og spesialist på krypdyr og amfibier.

– Det å kunne overvære en hoggormfødsel er ikke alle forunt. Det har ikke jeg en gang, og jeg har fulgt hoggormen i mange år, sier Dolmen.

Vanligvis pleier hoggormen å føde i kratt eller på et sted hvor de er vanskelige å finne. Og for alle som trodde at hoggormen la egg, så er svaret på det både ja og nei.

Dag Dolmen er tilknyttet NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim, og blant landets fremste eksperter på krypdyr og amfibier. Foto: Privat

– Hoggormen er et såkalt ovovivipare dyr. Det vil si at den føder egg eller legger unger. Du kan bruke det uttrykket du selv ønsker, sier Dolmen.

Det er altså ikke et eggeskall der slik mange er vant med fra høners egg. I stedet er det kun en tynn hinne som ligger rundt hoggorm-ungene.

– Så sprekker den hinna i det fødselen skjer. I løpet av noen sekunder kryper det frem en liten hoggorm.

Antallet unger kan variere fra 1 til 20, og det er rundt halvparten som vokser opp. Ofte er det slik at hoggormen føder annethvert år.

Barselpermisjonen varer i én dag, etter det har mor og barn sjeldent noe med hverandre å gjøre igjen.

Flere henvendelser

Hoggormen er Norges eneste giftige slange, og hvert eneste år er det flere som blir bitt.

Så langt i år har Giftinformasjonen fått inn over 580 henvendelser om hoggormbitt.

Gjennomsnittlig får de inn ca. 577 henvendelser i året. 2024 er altså over snittet, det til tross for at året er langt fra over.

– Vi har nok et inntrykk av at været har mye å si for antallet henvendelser til oss om hoggormbitt. Men det er vel naturlig, da vi på solrike dager oftere er ute der ormen ferdes. Og gjerne barbent eller i lette sko.

Det sier avdelingslederen ved Giftinformasjonen, Mari Tosterud, til NRK.

Biting ble det også i situasjonen i Rakkestad.

Ble båret bort

Etter at ungen hadde kommet seg ut av posen sin, så tok mannen til Solveig Martinsen frem en bøtte. Det er nemlig ikke alle som vil ha hoggormer liggende i hagen sin.

– Mannen tok både moren og barnet opp i bøtta. Og da den lille ungen kom opp i bøtta, så bet den moren. Jeg aner ikke hvorfor.

Heldigvis for mor, så har barneslangen samme type gift. Den tok neppe skade av bittet.

Her er hoggormungen like etter fødsel. Foto: Privat

– Så du ble ikke redd?

– Nei da! Så lenge du ikke tar på hoggormen, så går det jo bra. Vi har sett veldig mange her i år. Men jeg har aldri blitt bitt.