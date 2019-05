– Det er veldig væravhengig, men fint vær og helg betyr mange hoggormbitt, sier veterinær Ole H. Johnsen ved Fredrikstad Dyrehospital.

Hoggorm er en av tre slangearter vi har naturlig i Norge, i tillegg til buorm og slettsnok, men den eneste giftslangen. Bittet kan være alvorlig for menneskets beste venn.

– Hoggormbit har en veldig god prognose, det er bare unntaksvis at vi mister de som har blitt bitt. Men man bør ta det alvorlig, sier Johnsen.

Zorro, hunden det er bilde av øverst i saken, var uheldig og ble bitt. Han hovnet opp kraftig rundt bittstedet i leppa, men ble frisk igjen.

Dette gjør du hvis huden blir bitt

Har uhellet først skjedd, gjelder det å holde hodet kaldt. De fleste hundene som rammes er gjerne på tur i friluft et stykke fra bil og veterinær.

– Hvis man tror hunden er bitt skal man holde den i ro. Den bør bæres tilbake til bilen, hvis hunden er liten eller man er sterk. Er det en stor hund som er bitt så kan man ta den i bånd og gå sakte tilbake, sier veterinæren.

Veterinær Ole H. Johnsen har travle dager på Fredrikstad Dyrehospital. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Tiden spiller en viktig rolle når dyr blir bitt og man bør få med seg dyret til lege raskt.

– Det haster å komme seg til dyrlege. Ikke sånn at man skal råkjøre eller løpe seg helt utslitt med en stor hund i armene, men for at hunden skal ha best mulig prognose så er det viktig at det ikke går for lang tid.

Og skulle det være noen tvil – blir hunden din bitt så må du oppsøke dyrlege.

– Her sjekkes det om hunden har sjokk. Dårlig blodtrykk og blodsirkulasjon væskebehandles og dyret får smertestillende. De dårligste får behandling med antiserum.

Katter tåler hoggormgift bedre

– Dyra hovner voldsomt opp rundt bittstedet. Det er sjelden de får pusteproblemer, men de får en tydelig hevelse.

Hoggormen er den eneste giftslangen som naturlig lever i norsk natur. Foto: NRK Nyheter

Katter tåler hoggormbitt bedre enn hunder, men også de bør ta en tur til dyrlegen.

– Katter får det samme bittet og den samme dosen gift som hunder, men de tåler det bedre. Men hvis man har en katt som blir hoven i hodet eller på beinet, så bør man absolutt sjekke det.

Giften er sjelden farlig for mennesker, men hvor alvorlig forgiftningen blir avhenger av blant annet hvor på kroppen man har blitt bitt.

For barn, eldre, personer med generell dårlig allmenntilstand og personer som bruker noen typer blodtrykksmedisiner, er det nødvendig å kontakte lege.