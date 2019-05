Jan Ingar har løftet hoggorm i 20 år – til slutt gikk det ordentlig galt

– Hadde jeg vært alene, hadde jeg ikke overlevd.

Jan Ingar Båtvik er en friluftsmann av de sjeldne. Som biolog og førstelektor ved Høgskolen i Østfold tilbringes både arbeidstid og fritid stort sett under åpen himmel.

Båtvik skulle ha gått trøsterunde under studentenes eksamen. I stedet sitter han i en sykehusseng på Kalnes. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Nå ligger han i en seng på Sykehuset Østfold. Her har han vært den siste uka.

– Det går bedre nå. Jeg er mye mindre hoven og har mindre vondt. Men jeg får fortsatt antibiotika intravenøst og må ta blodprøver hyppig, forteller han.

Båtvik har over 20 års erfaring med å håndtere hoggorm i undervisningssammenheng. Onsdag i forrige uke gikk det for første gang galt.

Studentene slo alarm

Det var på den tidligere Farmen-gården Bøensætre i Aremark at gårdseierne fant en hoggorm. Båtvik var der med en gruppe studenter.

– Jeg hev meg over den og løftet den i halen. Å demonstrere hoggorm er noe jeg kan. Jeg pleier å vise frem gifttennene som en del av demonstrasjonen, men denne gangen var jeg nok litt uforsiktig.

Her er Båtviks fingre fotografert 20 minutter etter hoggormbittet og to dager senere. Foto: Rune Aae

Biologen ble bitt da han tok tak i nakken til hoggormen, men han fortsatte undervisningen på gården. Studentene fikk løfte og kjenne på hoggormen.

– Jeg vet av erfaring at hoggormbitt ikke alltid er så veldig dramatisk, så jeg ville ikke ringe 113, sier biologen.

Det var studentene og kollegaene som etter hvert slo alarm. Biologen hovnet opp på bittstedet og i ansiktet. Talen hans ble slørete. De rundt forsto at de måtte handle raskt. Sykehuset lå over en time unna.

– Det eskalerte fort. Vi fikk han inn i en bil og kjørte mot ambulansen og redningen, forteller kollega og Båtviks nevø, Rune Aae.

I bilen mistet Båtvik synet. Tungen hovnet opp så mye at han ikke klarte å snakke.

– Jeg var i praksis helt hjelpeløs. Da blir det selvfølgelig dramatisk.

Her får Båtvik hjelp av ambulansepersonellet som kom ham i møte. Senere ble han hentet av luftambulansen. Foto: Rune Aae

Finvær gir flere bitt

Varmen og soldagene i fjor ga rekordmange hoggormbitt i Norge.

Så langt i år har Giftinformasjonen fått 62 henvendelser om hoggormbitt. Det betyr likevel ikke at dette er det totale antallet folk som har blitt bitt. Noen drar rett til legen uten å kontakte Giftinformasjonen.

Selv om man har blitt bitt av en hoggorm uten å bli syk, kan man bli det hvis man blir bitt på nytt.

– Når folk blir bitt av huggorm, får de ikke en allergisk reaksjon. De blir rett og slett bare påvirket av gift. Det som bestemmer om man blir syk er hvor mye gift som sendes ut og hvor på kroppen man blir bitt, sier avdelingsdirektør Mari Tosterud.

Motgift ble redningen

I ambulansen fikk Jan Ingar Båtvik adrenalin. Dermed kom synet tilbake. Men sykehuset var fremdeles langt unna. En luftambulanse ble tilkalt.

De hadde med motgift. På sykehuset ble han tatt imot av et akutteam. Men over en uke etter bittet er det fremdeles ikke sikkert at Båtvik får beholde fingeren.

– Så lenge jeg har sirkulasjon så er det håp. Men den er svart og stygg fortsatt.

En uke etter bittet ser fingeren slik ut. Bittet er ikke lengre synlig, men legene har lagd kutt i huden fordi den er hoven. Foto: Jan Ingar Båtvik

Han fikk en uvanlig sterk reaksjon etter bittet, men tror selv at det kan forklares med to ting – mengden gift og allergi.

– Mange hadde kjent på hoggormen og den var redd og i beredskap. Da den endelig fikk tak i fingeren min, ga den meg hele bøtta med gift. At jeg i tillegg er overfølsom, kunne jeg ikke ane.

Nå er han lei av sykehussenga og vil tilbake på jobb. Friluftsmannen har heller ikke blitt redd for å gå i skogen.

– Jeg har aldri vært redd hoggorm, og er ikke redd nå heller. Men nå vet jeg mer om hva et bitt kan føre til og vil nok ta noen forholdsregler fra nå, sier han.