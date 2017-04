Sarpsborg med full kontroll i første runde av cupen

Allerede etter 20 minutter hadde Sarpingene tatt ledelsen 3-0, alle målene ble skåret av den svenske spissen Erton Fejzullahu.

–Det er alltid gøy å skåre mål, og nå ble det tre mål i dag. Men det hadde vært enda morsommere om jeg hadde gjort det i ligaen, sier Fejzullahu etter kampen.

Tre hat trick

Før pause stod det 7–0 på måltavla. Etter 86 minutter kom dagens andre hat trick, signert Krepin Diatta, da han satt inn 9–1 skåringen. Tredje hat trick kom på overtid, da Jørgen Strand Larsen økte til 10–1.

–Dette viser at vi har sultne gutter, som banker på døren til førstelaget i serien. Alle vil vise seg fra sin beste side, og det er derfor det står 10–1 til slutt. Alle ga hundre prosent, sier Fejzullahu til NRK.

Selv om det så ut til at Sarpsborg hadde full kontroll fra start til slutt, så mener svensken at det var en god motstander de møtte i Drøbak.

–Det var en bra trening for oss, for det var et bra lag vi møtte, som spilte bra fotball. Derfor var det viktig at vi fikk mål tidlig, for da kunne vi bare kjøre på videre, påpeker spissen.

–Konkurransen er tøff

Fejzullahu har fortsatt til gode å starte en eliteserie kamp for Sarpsborg, og mener han må jobbe videre for å komme med i startelleveren.

–Vi har en bra tropp, med gode spillere som spiller bra. Så konkurransen er tøff, så det gjelder å prestere slik hele tiden.

-Var der et mål for dere i pausen å komme over timålsgrensa?

–Nei, det var det ikke. Vi ville spille så bra som mulig, og skåre noen mål selvfølgelig.

Vi kommer tilbake med mer.