Alexandras far: – Vanskelig å se på det monsteret

– Hadde jeg visst det jeg vet om tiltalte i dag, hadde jeg aldri latt dem reise på hytta, sier faren til Alexandra Nilssen.

Bare noen dager før hytteturen til Flå i fjor sommer hadde han oppmuntret Alexandra og tiltalte til å reise på hytta for å slappe av sammen.

Tiltalte har hele tiden hevdet at han ikke husker drapet. Her er han tilbake på hytta med politiet, for å gjennomføre en rekonstruksjon av drapet. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Tiltalte slet psykisk og var deprimert, og noen dager på fjellet kunne være godt for dem, mente han.

Faren forklarte seg torsdag i Borgarting lagmannsrett, hvor den 26 år gamle tiltalte mannen har anket drapsdommen på 13 og et halvt år.

– «Klikket» når han drakk

Da saken gikk for Hallingdal tingrett, orket verken Alexandras mor eller far å møte i retten. De ville ikke se tiltalte.

I ankesaken ønsket faren å møte opp selv i retten for familiens skyld.

– Det er tungt og vanskelig å være her i dag når jeg må se på det monsteret, sa han da han hadde inntatt vitneboksen torsdag.

26-åringen som er tiltalt, mener antidepressiva gjorde ham utilregnelig og har derfor anket saken. Han erkjenner ikke lenger straffskyld for å ha drept samboeren.

Mannen sa seg skyldig da saken gikk for tingretten i Hallingdal tidligere i år. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Faren oppfattet tiltalte som snill. Men etter hvert så han at adferdsmønsteret hans endret seg da han drakk alkohol. Det skjedde flere ganger at han «klikket» når han drakk, fortalte mannen.

Forholdet til tiltalte var anstrengt. Han mente tiltalte ikke var bra for datteren og ba henne vurdere forholdet. Dette er noe tiltalte selv også har fortalt i retten, og derfor var han redd at kjæresten skulle forlate ham.

Tiltaltes mor: – Han er snill og omsorgsfull

Både moren og stemoren til tiltalte vitnet i retten torsdag. Begge beskrev tiltalte som snill og omsorgsfull, men innadvendt.

– Det var aldri noe tegn til at han var voldelig. Sa da jeg fikk telefon om at sønnen min var siktet for drap, svartnet det helt for meg. Alt ble kaos, fortalte moren.

Hun tegnet også bilde av en gutt som isolerte seg etter hvert som han ble eldre.

Politiet på åstedet i Flå i Buskerud. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Han ville være for seg selv, han likte ikke å reise med bussen sammen med mange andre, og han tok gjerne med maten sin på rommet sitt og spiste der.

Visste ikke han var suicidal

– Jeg visste egentlig ikke hvordan han hadde det, sa moren. Det forstod jeg først senere da jeg fikk vite at han suicidal og hadde vært lagt inn til psykiatrisk behandling.

Etter drapet i fjor, har moren tenkt mye på hvordan det kunne skje: at sønnen skulle bli tiltalt for drap.

– Kanskje var skilsmissen fra hans far grunnen. Kanskje var jeg for selvsentrert, sa moren.

KRANGLET: Paret hadde en krangel før drapet. Her er kjæresten tilbake på hytta i Flå i forbindelse med rekonstruksjon av drapet. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Tiltalte erkjenner fortsatt de faktiske forhold, men mener han ikke var tilregnelig fordi han gikk på Citalopram, et legemiddel som brukes mot blant annet depresjon og panikklidelser, da han begikk drapet.

Fredag skal de rettspsykiatriske sakkyndige forklare seg i rettssakens siste dag.

Farlig for samfunnet

Alexandras far beskrev datteren sin som en blid og pliktoppfyllende jente. Hun så optimistisk på livet og hadde lyst til å følge drømmen om å bli lege.

– Det var ikke så mer jeg kunne gjøre. Alexandra var jo voksen, sa han om datterens forhold til tiltalte.

– Men han er farlig for samfunnet, sa han.